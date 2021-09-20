女友昏迷他開千萬超跑急送醫！BMW i8撞機車　騎士右大腿骨折

▲基隆國安路20日上午發生一起車禍事故，BMW跑車撞上違規迴轉的機車，造成千萬跑車車頭凹陷毀損。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市國安路20日上午8時許發生一起跑車撞機車的意外，一名30多歲的劉姓男子駕駛BMW i8行經此處時，卻撞上騎著機車違規迴轉的賴男，造成賴男右大腿骨折，所幸並無生命危險，不過劉男的BMW跑車右側車頭，也因此嚴重凹陷毀損，詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

據了解，劉姓男子上午因發現20多歲的女友疑似吞服安眠藥後在家昏迷，急著把人載去醫院，抵達醫院後，卻發現沒帶錢包，於是再開車回家拿取，未料卻在途中撞上騎車違規在雙黃線上迴轉的劉男，車頭因此擦撞護欄，造成劉男價值998萬元的BMW i8跑車，車頭凹陷毀損，而違規迴轉的賴男也因此倒地，右大腿骨折，所幸並無生命危險。警方獲報後也到場對2人進行酒測，確認2人並無酒測情形。

▲▼BMW i8跑車車頭凹陷毀損。（圖／記者郭世賢翻攝）



而劉男所駕駛的BMW i8定價高達998萬元，為油電混和概念車，皆採用上掀鍘刀車門設計，內載231匹馬力直列三缸渦輪增壓汽油引擎，外加131匹馬力電動馬達，共可提供362匹馬力，0到100公里加速僅需4.4秒。

▲2車相撞後零件噴飛一地。（圖／記者郭世賢翻攝）