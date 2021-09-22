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中山大學設學士後醫學系卡關　鍾佳濱批：未考慮地方實際需求

▲▼立法院「數位券商機，小店家的最後一哩路—電子支付」記者會 民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國立清華大學、中山大學及中興大學申請設立學士後醫學系，教育部近日召開學者專家跨部會審查會議，投票結果僅通過清華大學案。對此，屏東縣民進黨立委鍾佳濱22日透過臉書批評，該決策顯然未考量到南部人「情感認同」及地方實際需求。

鍾佳濱說，這幾天清大獲「同意設立」學士後醫學系，而中山大學卻只得到「可繼續籌備」的答案，這是因為審查委員們忽視了在地醫學系「源頭取才、在地訓練」而能建立的地方歸屬感。

鍾佳濱指出，地方需要增設醫學系，不只是因為醫生數不夠，也不是因為培育的公費生不足，而是因為當公費生的醫師服務期滿後，流失的情況太嚴重。依據衛福部資料，去年服務期滿公費醫師有827人，但仍願意留下的只有156人，留任率只有19%，不到兩成。

鍾佳濱表示，公費生不願意續留偏鄉，有偏鄉醫師後續進修訓練機會較少的問題，當然也有經濟因素上的考量。但反觀衛福部的「原住民族及離島公費生計畫」，培育後的公費生願意留在家鄉服務的比率高達65%。為什麼差這麼多？因為對於族群、鄉土的歸屬感，才是公費生願意續留偏鄉的最大主因。

另據轉述，民進黨中常委、高雄市民進黨立委李昆澤今天在中常會為中山大學發聲說，應該重視南北平衡，讓中山大學也能設立學士後醫學系。

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