屏東3立委抗議中國禁蓮霧輸入　劉櫂豪盼全民力挺台東釋迦

▲中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。（圖／記者許宥孺攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸海關總署19日發布通知，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸，外界擔心將衝擊蓮霧最大產地屏東縣。對此，來自屏東的民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱等人接連發聲譴責；來自台東的民進黨立委劉櫂豪則呼籲國人支持國產水果，全民團結挺農民。

中國大陸海關總署動植物檢疫司19日上午發布「關於暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸的通知動植函〔2021〕52號」，聲稱今年以來，多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧檢出有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor）。

▲民進黨立委周春米促銷屏東蓮霧。（圖／周春米服務處提供）



周春米表示，早在今年年初，中國也以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣布暫緩進口，這一次中國的故技重施，「對我們來說早已經見怪不怪了」，中國政府近年來屢次拿民生必需品作為政治籌碼，封鎖民生必需品的結果，也許會害人害己，造成國內發生「政治饑荒」，也實在令人唏噓。

周春米指出，根據農委會數據今年上半年水果外銷中國金額占所有市場的比重，已從去年上半年的75％，大幅降低到51.6％，早在今年初中國打壓台灣鳳梨起，農委會就已經有加速開發多元市場的腳步。

周春米表示，未來也希望農委會能協助農民朋友努力拓展其他市場，並搭配相關行銷措施，加速開闢多元市場以分散風險，讓台灣水果遠離中國政治操作的伎倆。

▲民進黨立委莊瑞雄力挺屏東蓮霧。（圖／取自莊瑞雄臉書）



莊瑞雄則認為，屏東蓮霧的品質世界聞名，中國突襲、單方面暫停輸入鳳梨，顯非貿易考量，中國一再用政治力打壓台灣農產品，不僅顯得自己在對台事務策略上的捉襟見肘，屢次上演政治鬧劇，更顯得中國外交手段的可笑。

莊瑞雄強調，中國每每在台灣農作物即將盛產之際，片面宣布多次截獲檢疫性有害生物，羅織罪名在台灣農民的頭上，明顯是企圖以政治因素打壓台灣農業發展，以農圍政、以商謀統的卑劣手法，讓全世界不齒。

莊瑞雄也說，他已經要求政府及相關單位立即提出對策，加強拓展其他通路，減少依賴特定市場，也希望大家一起用新台幣，支持屏東蓮霧與台灣農產。

鍾佳濱也說，中國繼今年初突襲封殺鳳梨後，現在又拿蓮霧、釋迦開刀，下一次又不知道會有哪些農產品被拿來操弄當「祭品」，政府應該加強多元產銷，分散市場風險。

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）



鍾佳濱指出，根據統計，全國蓮霧栽植面積3100公頃，屏東面積2180公頃，中國突襲式的禁止進口，勢必對屏東蓮霧產銷造成重大衝擊。

鍾佳濱強調，今年初鳳梨事件時，國人同心協力採購鳳梨，協助鳳梨農度過難關，此次事件他除了要求農委會提出對策、拓展其他通路，也呼籲國人再度發揮愛心，多多購買蓮霧，協助農民度過難關。

此外，劉櫂豪也在臉書表示，他在接獲消息之後，立即透過電話聯繫農委會主委陳吉仲，農委會已立即研議多項方案，將促成國內企業及電商平台，以實際行動支持台灣農民，並且積極拓展其他出口國，也會比照今年3月中國打壓鳳梨的協助方案辦理。

劉櫂豪強調，政府對台灣的農產深具信心，除了積極拓展多元國際通路外，也呼籲國人要支持國產水果，用行動幫助農民，請大家多多選購營養又品質優良台東鳳梨釋迦，全民團結挺農民。

▼民進黨立委劉櫂豪力挺台東釋迦。（圖／取自劉櫂豪臉書）

