數位五倍券來了　鍾佳濱籲補助小店家電支手續費

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為衝刺振興五倍券數位領取比例，公股銀行規劃提供綁定台灣Pay的優惠，擬提供新台幣800元及500元回饋金。民進黨立委鍾佳濱25日呼籲，鼓勵民眾領取數位券和使用電子支付立意固然良善，但本次受疫情影響嚴重的小店家是否有能力收受數位券？只加碼消費者，是否有辦法把民眾引導至小店家消費？兩者都是需要解決的問題。

鍾佳濱今天舉行「數位券商機，小店家的最後一哩路-電子支付」記者會，表示要讓小店家賺得到數位券，是要能把民眾帶到店裡去消費，例如街口支付、Line Pay便是透過定期的商圈促銷活動，鼓勵民眾到特定地點消費再給回饋，也因為店家感受到了人潮，才願意成為特約店；同理，台灣Pay加碼回饋必須具有引導消費的作用，而非單純只是給消費者綁定優惠，否則小店家沒有成為特約店的誘因，消費者領了數位券也無法使用在小店家。

鍾佳濱說，手續費負擔是影響店家和電子支付業者簽約的重要因素，若以月營業額20萬、電支銷貨佔兩成、手續費1%計算，政府補貼10萬個小店家半年手續費也只需要2.4億元，對比經濟部紓困上百億及餐飲加碼預計的10億元預算，簡直微不足道，但這2.4億元卻是小店家是否能賺到數位券商機的關鍵，建議政府應該補貼，協助小店家完成開通電子支付的最後一哩路。

民進黨立委林楚茵補充，去年數位三倍券使用比例僅7.76%，使用率極低，原因不外乎是操作不便、綁數位券的加碼優惠不足等，因此，必須改良操作便利性問題，最好統一用QR CODE收付款，讓店家跟消費者都容易上手，才能有效提高使用率。

林楚茵建議，應仿照簡訊實聯制的方式，讓店家不需要機器，印出QR CODE就可以收錢，也可以參考去年「動滋券」、「藝FUN券」的使用介面，讓消費者可以查詢餘額跟抵用紀錄。

林楚茵說，若實體券沒有百元面額，數位振興券就更應該補足實體券無法小額支付的缺點，讓小商家受惠。