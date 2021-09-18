屏東立委鍾佳濱枋寮聯絡處成立　展現參選縣長黨內初選決心

▲鍾佳濱成立枋寮聯絡處，展現參與縣長黨內初選到底的決心。 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

法委員鍾佳濱枋寮聯絡處於今(18)日成立，除演出布袋戲宣導防疫、紓困振興政策外，也以實際行動展現參與縣長黨內初選到底的決心，破除不實謠言。

曾任8年屏東縣副縣長的鍾佳濱，在屏東北區連任兩屆立法委員，由於參與縣長選戰起步較晚，宣傳較低調，加上先前三級防疫期間全面停止選舉活動，因此出現退出初選、要入閣等不實留言。

為了展現參與縣長決心，鍾佳濱前進屏南，在未大肆宣傳動員的情形下，成立枋寮聯絡處，除了前縣長曹啟鴻、長治鄉長古佳川、前枋寮鄉長陳軍國、枋寮鄉副主鄭永章等多位代表、村長出席外，也邀請有65年歷史，被列為屏東縣非遺保存團體的明興閣劇團，由團長蘇俊榮領銜公演，宣導施打疫苗注意事項、提倡五倍振興券綁台灣PAY，並宣傳前兩個月為全縣小店家申請紓困的特殊事蹟。

曹啟鴻強調，鍾佳濱從大學擔任學運領袖，到擔任國大代表、8年副縣長、立法委員，在每個職位都表現傑出，是最佳的下屆屏東縣長人選。

鍾佳濱表示，疫情影響民生經濟甚劇，勞動部、衛福部各推出1到3萬元不等補助的紓困措施，但受疫情影響最重的許多小商店卻不知道或不會申請經濟部商業紓困，因此他請服務處同仁全力協助小店家申辦紓困，總計完成1568件紓困申請案，絕大多數的店家都已如願獲得4萬元補助，未來他會繼續督促政府落實振興措施，輔導小店家裝設行動支付，充分發揮振興經濟的效能。

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