議員發現桃市府有大筆新進帳　建議普發現金再為市民買疫苗

▲市議員舒翠玲發現桃市府大筆新進帳，建議市長鄭文燦普發現金，再為市民買疫苗。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨籍桃園市議員舒翠玲22日於市議會定期大會、市長鄭文燦施政報告指出，市議會在今年7月臨時會由國民黨團提案，通過普發5,000元現金動議？但市府以沒有那麼多預算未採納執行，對於鄭市長目前有沒有辦法普發現金，舒翠玲表示「還有機會」，因為她發現桃園最近有大筆財源進帳，認為一個人發1,000-5,000元或者一戶發5,000元都可。

另外，針對台北市議會有民進黨籍議員質詢柯P編列經費採購疫苗，獲柯P同意編列了28億，準備買250萬劑的疫苗，做為整個台北市民施打第三劑的準備。舒翠玲也建請鄭市長為全市245萬5千的市民，比照北市為市民們準備第二劑或第三劑的疫苗的購買？

如果以BNT一劑1,000元計，舒翠玲說：桃園只要編列22.45億就可以幫所有桃園市民都買第二劑或第三劑疫苗？但是市長可能會想市府沒有那麼多錢？舒翠玲表示，9月14日地政局標售幾筆土地，標售狀況非常好，總計標售了218億餘元，其中青埔特區有6筆土地即有5筆土地完標，標出來的價錢103.7億。

而這筆錢，是天上掉下來的禮物！舒翠玲指出，當初青埔高鐵站區的區段徵收，桃園市政府沒有出到一毛錢，全部都是高鐵局和中央出的錢，但是當時有提出，未來有節餘時，會把節餘按照中央和地方各百分之六十和百分之四十做分配，結果桃園在去年年底12月29日拿回23億多的現金回來，另外還有最近這6筆完標的青埔住商大筆土地款。

據指出，桃園市政府地政局於9月14日採線上直播，辦理機場捷運A20站、A10站及高鐵桃園站區段徵收開發案配餘地標售作業，共計吸引150封標封競標，順利標出38標47筆土地，標脫率77.55%，整體溢價率29.72%，合計標售金額為218億7,665萬8,616元。其中，青埔特區競標最為激烈。