嘉義市現金2000元普發對象曝！　 8月24日前設籍者皆可領

▲嘉義市長黃敏惠日前宣布加碼普發2000元現金，將以8月24日(含)當天設籍嘉義市為發放對象（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠在31日市務會議中宣布，經過審慎的研議，設定現金2000元普發對象為110年8月24日(含)之前設籍於嘉義市的市民朋友。黃敏惠說，待議會預算通過之後，市府就會盡快執行。

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宣布普發現金2000元之後，大家都非常關心請領資格。市府表示，上周二(110年8月24日)黃敏惠市長在市務會議中宣布，搭配五倍券嘉義市加碼普發2000元。經過多次討論研議、秉持公平公開原則，訂定現金2000元的普發對象為110年8月24日(含)之前設籍嘉義市者。黃敏惠市長也強調，市府將提出追加減預算，等待議會審議預算通過之後，就會盡速執行普發。

黃敏惠說，「拚經濟、發現金、搶商機」目的就是要顧生計，疫情侵襲，我們看到人民的痛苦，所以決定普發2000元，這是非常時期的非常作為。同時嘉義市量力而為，我們不舉債，把歲計賸餘節省下來的錢，普發給每一位市民。

這樣的用心，獲得很多回響，黃敏惠市長說「嘉義市宣布普發現金後，宗教團體也紛紛響應，要針對低收入戶、中低收入與邊緣戶家庭加碼，大家一起來幫助甘苦人。」黃敏惠市長感謝宗教團體、購物節提供嘉遊金的旅宿業，市府帶頭拚經濟、顧生計、搶商機，民間一起來，讓人民生活早日回歸正軌。

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