搶五倍券早鳥加碼「綁定全死一片」　鄉民怒吼：不如普發現金

▲當機超過20分鐘，頁面終於能進去了。（圖／翻攝行政院振興五倍券網站）



網搜小組／劉維榛報導

五倍券官網於今（22）日早上9點開放登記，不過當機20分鐘，網頁卻出現一片亂碼，由於今日重頭戲是「數位綁定」賺加碼金，像是前400萬名，免抽籤即可獲得好食券500元；台灣Pay綁定最高800；悠遊付針對前1萬名綁定者，最高另可外拿5000元。無奈各大平台幾乎大當機，氣得鄉民臭罵，「他X的普發現金不就一堆鳥事都沒了！」

為了搶早鳥加碼，民眾儘管使出渾身解數，無奈碰到網站大當機，根本沒戲唱，PTT上出面一片哀號，「剛剛開放的五倍券數位綁定，不意外的又當機啦，綜觀全部方案，也只有500元的好食券，是限定前400萬人才有先搶先贏，台灣政府一直吹捧GDP成長，結果百姓瘋搶500元是不是很悲哀啊！」

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無獨有偶，另一名鄉民抱怨，「想說去玉山銀行網站，看能不能直接綁五倍券，原本九點（網站）只是有點卡，結果現在完全進不去，根本去年重播一次！」

另外行動支付部分，另有鄉民以「有人悠遊付綁成功嗎？」為標題求問，「我59分就點進去了，到現在20分鐘後，App只會跟我說系統搶修中，朋友都放棄了，我今天休假，還在努力中，有沒有人綁到啊？」

底下網友崩潰一片，「國泰也無法」、「簡訊180秒後也沒收到」、「他X的普發現金不就一堆鳥事都沒了」、「改成100元就能人人有獎，非要搞限量」、「五倍卷的網站查詢也沒看到綁定成功」、「我也放棄了，現在連付款碼都點不開」。

▼網友到搶銀網頁行早鳥加碼，網站也當機！（圖／翻攝PTT）

