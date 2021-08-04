快訊／建議中央「每人普發現金1萬」　高雄市議會通過提案了

▲高雄市議會今通過國民黨團連署向中央建議「普發現金1萬元」提案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

行政院規劃今年9月推出「振興五倍券」，各地方議會也出現普發現金的聲音，高雄市國民黨黨團先前發起連署提案，要求高雄市政府應以正式公函向中央建議「普發現金1萬元」，今（4）日市議會正式通過該提案。

高雄市議會國民黨團上月底發起提案連署，內容提及鑑於國內新冠肺炎從五月急遽升溫，隨即而來三級警戒至今也超過兩個月，對於國內各行各業產生重大影響。為使受疫情影響的國人均能得到國家照顧，也考量隨著疫情趨緩後的振興復甦，民眾亟需政府的支援以注入經濟活水，高雄市議會國民黨團提案，要求高雄市政府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，建請中央考量民眾需求普發現金1萬元，已達紓困與振興之效，是否有當，敬請公決。

由於提案要通過，議場需要人數過半，為力促該提案進行，高市議會國民黨團還發動「甲級動員」，要求黨籍議員下午都要到場，否則違反黨紀，開罰是2萬元起跳。總召童燕珍指出，目前包含國民黨籍、無黨籍議員，共有36人參與連署，主要是希望就算市府財源不夠，也要看到他們有努力幫民眾向中央爭取。

▲高雄市議會國民黨團提案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨團幹事長黃文益則指出，照顧弱勢是民進黨執政堅定的價值，假如政府評估認為發放現金可行，民進黨團認為1萬元不夠，發放金額應提高到1萬5千元，才能收到有效振興、確實紓困的效果。

對於民進黨團提案未獲討論，民進黨議員李喬如表示，國民黨團議員未支持民進黨團提出的1萬5千元修正案，令人遺憾，而議長未經大會討論結果即逕行敲槌讓國民黨團提案通過，做法更是明顯違反程序正義，對此她要表達嚴正抗議。

先前高雄市長陳其邁對此則回應，「議會決議我們尊重」，但強調，這次疫情與去年不同，有社區傳播，另外影響層面紓困部分比去年嚴重且廣，全國都有一致問題，受損產業、餐飲等等必須雨露均霑，地方會根據中央紓困振興方案，擬定「救急、救窮」原則來加碼，照顧地方產業。