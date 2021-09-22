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熊媽媽買菜網首度直播開賣　婆媽狂購奇異果25分鐘賣光5千顆

熊媽媽買菜網首度直播開賣紐西蘭奇異果（圖／熊媽媽買菜網提供）

熊媽媽買菜網首度直播開賣紐西蘭奇異果。（圖／熊媽媽買菜網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

生鮮電商「熊媽媽買菜網」今（9/22）首度破例直播開賣，推出全網最殺「紐西蘭Zespri奇異果」25顆裝，含運費只要399元，雙北地區下單送到家，讓主婦婆媽搶下訂，共計200箱、5,000顆在短短25分鐘被搶購一空，東森購物暨熊媽媽買菜網總經理彭鴻珷也在節目最後現身，為「熊媽媽週週抽」活動抽出幸運得主，中獎人為今年1月加入成為會員的蔡小姐，僅花了2,233元便抽中市值10,300元的COACH名錶。

彭鴻珷表示，熊媽媽週週抽活動將加碼連抽三星期，九月每週預計抽出一位COACH名錶的幸運得主，只要消費滿1,000元，可獲得一次抽獎機會，滿2,000元可獲得兩次抽獎機會，以此類推。10月也將持續回饋廣大熊粉，推出等值大獎，搭配熊媽媽週週抽活動，每週直播開賣超殺優惠商品，讓熊粉不僅享受上網買菜的輕鬆便利，更有機會抽中超級大獎。

而一般市面量販銷售的奇異果多為#39號，每顆重量約0.085公克，熊媽媽買菜網此次精選Zespri紐西蘭綠奇異果，除了是#25號等級，每顆重量淨重0.145g，東森購物專家玉雙、年年兩人也分享奇異果的保存美味小撇步，在買回家後，可針對新鮮奇異果進行分類，較硬的放置室溫，或是與蘋果、香蕉擺放在一起，利用蘋果和香蕉釋放出的乙烯來促使其熟成，較軟的則是放入冰箱保鮮。

此外，熊媽媽買菜網另推出兩大活動，凡舊客於9～10月消費滿499元即可參加「熊愛加價購」活動，加價購「泰山進口西班牙純橄欖油1L 裝」、「萬歲牌堅果隨行包33gx22包」或「銀寶善存綜合維他命」；新客登錄成為會員後，則可參加「新客首購熊有禮」活動，凡於全網消費滿最低免運門檻499元，加1元即可獲得「大成舞賀家洗選白蛋」乙盒。

熊媽媽買菜網首度直播開賣紐西蘭奇異果（圖／熊媽媽買菜網提供）

▲加入成為熊媽媽買菜網會員，買菜享多重優惠。（圖／翻攝自熊媽媽買菜網）

加入熊媽媽LINE@並且首購，更將獲得「買菜金$100元」超值實惠禮，消費滿3,000元，加碼回饋300元買菜金。熊媽媽買菜網每週更推出必買明星商品，例如9元有機空心菜、1元金針菇，以及在颱風天推出僅89元的波音型巨無霸高山高麗菜等。除了生鮮類食品和熟食，熊媽媽買菜網也提供五星飯店美食、禮盒、量販商品、家用餐廚等選購，並有便利即時的配送服務，快送範圍為雙北地區，每日分為10個配送時段，保證3小時內送達。

2020年，熊媽媽買菜網與東森購物網強強結合，東森購物網旗下擁有東森農場品牌，支持在地小農、精選優質在地農產品，廣獲全台縣市首長讚譽口碑推薦，「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數量接近上萬件，其中有將近5,000件是冷藏、冷凍生鮮品項，每件蔬菜都有農藥殘留檢測，讓消費者安心選購。未來也將發揮兩大平台的生鮮與自營民生商品雙優勢，以更多嚴選優質商品與貼心服務品質，全方位打造網購生鮮2.0新版圖。

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