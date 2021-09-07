99購物節開跑！東森購物網五重好禮回饋　滿額送1999東森幣折抵最高80%

▲東森購物網9/6起祭出「99購物盛典」五重優惠回饋給消費者。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

下半年度電商購物節活動一波接一波，搶在五倍券發行前，第一波「99購物節」正式開跑！東森購物網9/6起祭出「99購物盛典」五重好禮優惠，9/6～9/8限時3天超殺特價3折起，全站限時東森幣擴大折抵，最高80%；9/9當日全站消費不限額享LINE4%+東森禮物卡6%，最高10%回饋；全站單筆滿12,999元就回饋1,999，還有機會抽999東森幣，指定銀行再享最高15%回饋；9/8前使用街口支付單筆滿699元現折3%，滿1,499元現折8%，每人最高享11%回饋；9/15前全站單筆滿3,500元就送獨家聯名贈品BT21擴香石，使用全家取貨還有機會抽價值10,900元的國際牌高滲透水離子吹風機。

迎接99購物節，東森購物網也攜手新品牌聲寶開館歡慶，10/1前購買指定聲寶商品，消費滿額就有機會抽PS5，單筆消費滿2,000元送美食鍋，滿30,000元送微波爐，領折價券還能再享84折限時優惠。另外，常年熱銷的衛生紙、尿布等，也祭出加碼回饋9%提貨券，最高可拿999，其中最受歡迎的舒潔全系列滿999現折109。

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