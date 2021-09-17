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中秋連假第一天搶9元小米手環6　Switch Lite有夠殺只要1818元

東森購物網限時3天全站83折起（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網限時3天全站83折起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋連假宅在家搶便宜，東森購物網延續99購物節買氣，再推出限時3天全站83折起，東森幣最高折抵80%等多重優惠；蝦皮購物精選夯品限時下殺，任天堂Switch Lite主機搶到現省4,462元，小米手環6標準版、雅詩蘭黛粉底更有9元瘋搶，下單再抽iPhone 13；生活市集則是特別規劃「衛生紙大賞」促銷活動。

東森購物網9/17～9/19限時3天全站83折起，滿千加碼回饋5%禮物卡、指定銀行最高回饋15%，消費滿額最高再送1,999東森幣+全站折價券，手上有東森幣的會員，可把握這波最高折抵80%的活動優惠，DeMon升級版冷淬面膜3盒共9片原價2,180元，使用東森幣折後只要436元；三星摺疊機Galaxy Z Flip3售價30,888元，東森幣折抵後，最高可再現省1,544元。

放假搶好康，蝦皮購物「9.18月中狂購節」精選破30個品牌夯品限時下殺，9/18當天凌晨0點起開搶，原價6,280元的任天堂Switch Lite主機，祭出流血價1,818元、富士INSTAX MINI9拍立得相機破盤價918元，另有超便宜的海底撈多種口味火鍋湯底、日本Ariel Bold 3D洗衣膠球、星球工坊玫瑰鹽焦糖爆米花110g、3點1刻經典原味奶茶通通只要1元，小米手環6標準版、雅詩蘭黛DW粉持久完美粉底液、Etude house十色眼影盤最低9元，當日不限金額下單再抽iPhone 13。

任天堂Switch Lite主機,小米手環6（圖／蝦皮購物提供）

▲▼小米手環6標準版、任天堂Switch Lite主機，在9/18當天整點有限時快閃超值價。（圖／蝦皮購物提供）

任天堂Switch Lite主機,小米手環6（圖／蝦皮購物提供）

生活市集在99購物節銷售趨勢觀察到，消費者對於日用品需求旺盛，其中以衛生紙買氣最旺，因此即日起至9/30推出「衛生紙大賞」專區，精選多家消費者愛用品牌，搭配期間限定優惠價格，優活抽取式衛生紙每包最低只要6.4元，購買指定品牌衛生紙再贈送好禮，自有品牌「家厚」四層衛生紙也提供大省方案購入，每包不到10元。

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