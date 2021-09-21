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社會 社會焦點 保障人權

戴卡地亞戒指睡覺醒來慘了！手指腫脹變色　她「忍痛」剪開獲救

記者白珈陽／台中報導

1名20多歲女子與家人到谷關旅遊，未料今晨起床時發現戴著卡地亞戒指的手指疑因血液不流通明顯腫脹，疼痛不已，卻又因腫脹無法將戒指拔除，只好趕快到在地的醫療站求助，但醫療站內沒有切割器材，醫師遂將女子載往谷關消防分隊求援，經消防隊員使用鋼絲剪花了約8分鐘，終於將戒指破壞摘除，保住女子的手指。

▲▼ 。（圖／谷關消防隊提供）

▲消防隊員利用工具將戒指剪開。（圖／谷關消防隊提供）

台中市消防局谷關分隊組員陳怡伶表示，該名女子跟家人趁著中秋連假到谷關旅遊，昨晚睡前戴上卡地亞三環戒睡覺，但今晨起床時發現手指疑因血液循環不暢有腫脹情形，且十分疼痛，趕緊到谷關的醫療站求助，不過醫療站的醫師沒有切割器材，後來又轉往谷關消防隊。

陳怡伶說，女子到場時，手指已腫脹變色，隊員們先是嘗試使用傳統方式試圖將手指拉出，如利用細繩或釣魚線穿過手指與戒指的縫隙將其分離，但手指已太腫脹，擔心增加女子痛楚；也曾想過使用破壞剪，但若用破壞剪又可能對手指造成傷害。

▲▼ 。（圖／谷關消防隊提供）

▲▼在場的義消提供鋼絲剪及斜口剪，順利將戒指破壞。（圖／谷關消防隊提供）

▲▼ 。（圖／谷關消防隊提供）

最後在場的義消提供鋼絲剪及斜口剪，並先將塑膠片墊在手指與戒指之間，再用鋼絲剪將戒指剪斷、小型老虎鉗把戒指兩端拉開，才順利將戒指脫離。

價值數萬元的卡地亞戒指雖然就這樣被剪掉，但總比不上自己的手指重要，眼見手指可活動自如，腫脹也漸漸消去，女子相當感謝消防隊員、義消們的幫助。

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