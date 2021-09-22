台南校園BNT疫苗開打　黃偉哲：青少年朋友接種後留意身體狀況

▲台南市校園BNT疫苗接種作業，於關廟國中及慈濟高中展開，市長黃偉哲呼籲青少年朋友們，接種完畢後務必留意身體狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市校園BNT疫苗接種作業，22日下午1時許，於關廟國中及慈濟高中展開，分別安排395位、1000位學生接種，市長黃偉哲呼籲青少年朋友們，接種完畢後務必留意身體狀況。

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黃偉哲市長指出，學生施打後如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀，或接種後28天內出現急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸等疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗。

黃偉哲市長也提醒家長，於青少年子女接種BNT疫苗前詳閱接種須知，接種後也務必持續觀察孩子身體狀況；根據臨床試驗顯示，BNT疫苗接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑，可能出現頭痛、腹瀉、關節痛、肌痛、注射部位疼痛腫脹、疲勞、畏寒、發燒及噁心，通常輕微並於數天內消失。

台南市衛生局長許以霖指出，COVID-19公費疫苗預約平台第九期於22日中午12時截止預約，接種期程為9月25日至10月2日施打BNT第一劑；9月27日至10月2日施打高端第二劑，並視疫苗供應情形調整接種場次。另經統計，台南市已接種第一劑莫德納疫苗孕婦為3188位，已接種第二劑莫德納疫苗孕婦2171位；有意接種莫德納疫苗的懷孕婦女，可至永康奇美及柳營奇美醫院洽詢。





台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至21日止，共接種992721劑次，人口涵蓋率46.0％；第二劑涵蓋率7.2％；劑次涵蓋率53.1％。

台南市衛生局指出，台南BNT疫苗校園預計施打116間學校、136場次，符合施打對象為92943人，有意願接種學生數為86162人，比例占92.7％，其中有2063人選擇到合約院所接種，預計在10月8日前施打完畢，若學生感到不適，可請3天疫苗假。