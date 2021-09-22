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怕痛+副作用　台南逾10學生疑「怯針」取消打BNT

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況，台南市衛生局與校方人員事先都準備好，開打頗為順利，學生普遍是擔心打針會痛，家長則是擔心疫苗副作用，初步了解，至少有10人以上「怯針」取消施打。

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市校園BNT疫苗於22日下午1時開打，慈濟高中（1000人）丶關廟國中（395人）在校內接種疫苗，台南市衛生局21日提醒即將接種BNT疫苗的青少年朋友，接種疫苗前一日不要熬夜，接種當日穿著寬鬆短袖，並確認身體是否有任何不適情形；如有不適，建議待病情穩定後再接種。

衛生局及校方人員一早就開始準備，下午1時正式開打，現場分五區施打，學生不動，醫護人員移動替學生施打，施打完疫苗還要在場休息至少20分鐘，確認初步沒有問題才能離去。

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲親自到場關心學生施打情況，他說，因中央流行疫情指揮中心規定，最早22日下午才可以開始施打，所以下午1時就開始施打，CDC的規定是希望大家不要熬夜，保持比較好的精神和身體狀況來施打，施打疫苗絕對是OK的，沒問題的，所以熬夜最好明天再打，疫苗的保護力是存在的，每天跟同學密集在一起，然後回家、放學、跟同學相處，或跟其它人相處，所以很需要建構一下保護力，而這個BNT疫苗是唯一可以打12歲以上到18歲以下的年齡層，當然18歲以上還可以打其它疫苗，但是其他的疫苗都沒有做過人體實驗給12歲到18歲這個區間，所以當我們政府取得BNT疫苗之後就優先施打這個年齡層的同學，希望各位同學趕快施打，早一天施打就早一天有保護力，我們也願意全力來配合。

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，如果施打有任何不適的症狀，或是不舒服的，請即時通知醫護人員跟老師，因為暈針有時候會集體暈針，大概就是心理作用，但是希望這部份不會發生在同學身上，因為慈中每個人的心理素質都很好，希望說大家都能平安，打完針休息15分鐘、30分鐘，沒有問就可以離開。

▲台南首波校園BNT施打，22日在慈濟高中和關廟國中下午1時開打，預計有1392人施打疫苗，台南市長黃哲視自前往視察學生施情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，台南BNT疫苗校園預計施打116間學校、136場次，符合施打對象為92943人，有意願接種學生數為86162人，比例占92.7％，其中有2063人選擇到合約院所接種，預計在10月8日前施打完畢，若學生感到不適，可請3天疫苗假。

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