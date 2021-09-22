2男1女半夜開車沒開大燈！警攔查聞濃濃怪味　意外有大收穫

▲自小客車大燈未開，遭警方查獲毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛自小客車今（22）日凌晨行駛在市區道路，但因沒開大燈遭到警方攔查勸導，車上2男1女下車後，員警隨即聞到21歲的柯姓男子有濃厚的K他命味道，在他打開斜背包要拿出證件時，更發現疑還藏有毒品咖啡包，並在車內座位處又發現K他命，隨即當場查扣，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

▲自小客車大燈未開，遭警方查獲毒品。（圖／記者賴文萱翻攝）

20歲的吳男昨半夜1點40分開車載著24歲趙女、21歲的柯男行經新興區中山一路要左轉大同一路，但因為半夜開車沒開大燈，遭到中山路派出所巡邏警網攔停勸導。警方一開始關心詢問「怎麼不開大燈？」，車上3人下車後回應稱「是忘了開」。

不過，在盤查過程中，警方就從柯男身上聞到濃厚的K他命味道，當他打開隨身黑色斜背包要拿出證件時，就發現裡頭藏有疑似毒品咖啡包的物品。

▲▼警方從柯男身上查扣5包毒品咖啡包，在車內座位處又發現1小包K他命。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方當場從柯男身上查扣5包毒品咖啡包，同時也在車內座位處又發現1小包K他命，隨即將3人帶回分局偵辦。經毒品初步鑑驗該毒品咖啡包呈現三級毒品陽性反應，柯嫌坦承持有犯行不諱，全案依違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦；另車內駕駛吳男、乘客趙女則採尿後送驗，如有毒品反應，將另案偵辦。