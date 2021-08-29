販毒集團賣加料電子煙！女首腦摩鐵交易　保鑣持槍戒護

記者張君豪／台北報導

北市萬華警分局執行「安居緝毒專案」，警方日前接獲線報，指稱有販毒集團以「自然系電子煙」為噱頭，販賣摻有第二級毒品大麻電子煙煙油，經長期布線蒐證，25日清晨在北投區一處汽車旅館查獲主嫌劉女等4男1女，並起獲改造手槍、子彈、二級毒品大麻煙油、三級毒品K他命等。

▲萬華警方收網破獲北投區販售電子煙集團逮捕5人、並起獲毒品大麻油、K他命及改造手槍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





劉女等人見時下年輕人使用電子煙者眾多，行銷話術以「自然系電子煙」標榜自然不傷身為噱頭，販賣大麻煙油，供電子煙吸食者使用，且販售電子煙、煙油等商品做工精細，更精心為消費者分類並標示「COOKIES」、「CUREpen」、「SKYWALKER」、「DREAM」、「SHERBET」等不同口味，吸引使用者挑選購買。



集團分工細密，為了躲避警方查緝還採「人貨分離」方式，劉女先與買家談妥後相約在汽車旅館碰面，再指派旗下成員廖男在旅館外把風，等到行銷首腦劉女確認收到款項，他會再通知集團成員陳男帶毒品前來汽車旅館交貨，陳男更隨身攜帶上膛槍枝「比照販毒規格」，讓警方瞠目結舌。

萬華警方當天行動，在現場共查獲大麻煙油94支、愷他命23包、改造手槍1把、子彈11枚，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送士林地方檢察署偵辦。

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