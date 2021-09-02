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四海幫操盤跨境運毒　軸承零件藏2.7公斤K毒！市價逾500萬

▲刑事局偵三大隊幹員逮捕運毒主嫌、並在查扣的軸承零件內查獲大批K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊幹員逮捕運毒主嫌葉男、並在查扣的軸承零件內查獲大批K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊2日宣布破獲四海幫成員涉嫌跨境運毒！刑事局今年初接獲情資，發現關務署部分從香港進口的機械工具零件有異常入關情事、刑事局會同航空警察局、臺北市、新北市警察局組成專案小組、報請士林地檢署檢察官陳貞卉指揮偵辦。

專案小組監控這批疑似藏毒的「軸承」零件卻按兵不動，該包裹約在今年4月24日從香港寄出，航運抵達桃園機場後經由報關行報關、貨運公司將毒包裹運輸到該公司淡水區營業處招領，警方全程監控、守株待兔靜候運毒集團成員現身領取。

▲刑事局偵三大隊幹員逮捕運毒主嫌、並在查扣的軸承零件內查獲大批K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊幹員逮捕運毒主嫌、並在查扣的軸承零件內查獲大批K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

警方監控到28日中午，許姓男子（24歲、毒品前科）到貨運行領貨，專案小組為求人贓俱獲，繼續跟蹤許男，許男後來把包裹帶到位於淡水學府路一處郊區鐵皮工廠內，警方這時才開始動員大批警力包圍現場。

等到許男等人開始用砂輪鋸機切割軸承金屬外殼、巨大金屬切割聲傳出，特警立刻破門闖入，當場逮捕有四海幫背景葉姓主嫌（28歲）及許男，並當場起獲多達24包、重達2.77公斤、市價約500萬元的3級毒品k他命。

▲刑事局偵三大隊幹員逮捕運毒主嫌、並在查扣的軸承零件內查獲大批K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊幹員逮捕運毒犯嫌許姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當場查扣三級毒品K他命共計24包、軸承6個、電子磅秤、電鋸、榔頭、鐵鍬、分裝袋、手機3支、手套、電鋸刀片等贓證物。經警方把毒品送驗，發現純度高達99%、若以市售包裝販賣，約可供超過2500人吸食，所幸警方及時攔阻避免這些毒品危害年輕族群。

葉嫌、許嫌落網後供詞避重就輕，許男坦承知道去接收的機械包裹內藏有毒品，但葉嫌卻全盤否認，辯稱不知包裹藏毒，警方解析兩人手機，發現通訊軟體有密切與上游操盤者聯絡軌跡，但葉男聯絡後均將訊息刪除，目前警方正透過數位鑑識還原資訊，期望能溯源追查，一舉掃蕩該跨國運毒走私集團。

警訊後將兩人依觸犯運毒罪嫌移送士林地檢署偵辦，葉、許二人訊後遭法院裁定羈押禁見，警方將持續追查毒品來源及在台銷售網路。

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