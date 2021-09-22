BTS三度登聯合國演講！　小粉紅氣炸批「辱華」糗踢到鐵板

"Every choice we make is the beginning of change." @bts_twt



Take the first step to create the world you want to see. #UNGA #PermissiontoDance #BTSLoveMyself pic.twitter.com/j52G5I6Fkm — UNICEF (@UNICEF) September 20, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓防彈少年團（BTS）全球影響力之大，20日第三度受邀在紐約聯合國總部發表演說，更在聯合國場地勁歌熱舞。BTS在演說中提及接種COVID-19疫苗的重要性，期間線上觀看人數更高達逾100萬人次；然而BTS再度登上聯合國講台，卻在中國社群平台微博發酵成粉絲與小粉紅間的互戰，小粉紅怒轟BTS是「辱華」團體，BTS粉絲則表示偶像是在傳遞正能量和正確價值觀，「酸雞滾遠點去」。

▲BTS防彈少年團第三度受邀出席聯合國活動。（圖／達志影像／美聯社）

BTS於20日以總統特使和世界青年代表身分，參加聯合國的活動並登台演說，鼓勵年輕人積極接種COVID-19疫苗，毫無畏懼地去迎接新的改變。由於BTS粉絲分布全球，網路動員能力強大，《華盛頓郵報》指出在聯合國播放BTS演說的YouTube頻道上，粉絲瞬間湧入，觀看人數竟然高達100多萬人，還有其他粉絲也流向其他直播的頻道和各個平台，爭相目睹BTS的直播演說；聯合國兒童基金會（UNICEF）也在21日於官方推特發文，感謝BTS用自身影響力，向國際社會推廣重要資訊，附上BTS在聯合國會場內的表演，並引述該團的一句話，「我們做的每一個選擇都是改變的開始。」

▲▼BTS在演說中推廣接種疫苗的重要性。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》報導指出，BTS在一場活動上宣布7名成員全都接種COVID-19疫苗，而疫苗的接種證明，就是讓團體能夠和粉絲見面，以及出席聯合國大會的重要入場券。這一席話瞬間在龐大粉絲群體內颳起旋風，演說結束後推特許多關鍵詞紛紛出現，包括「ARMYvaccinatedtoo」（阿米也打疫苗了）的貼文，就有高達數十萬條，達到推廣接種疫苗的目的。BTS的粉絲常以「ARMY」作稱呼。

▲BTS在聯合國合照，粉絲紛紛為他們感到驕傲。（圖／翻攝自推特）

同一件事在微博卻是另一種「風情」，部分網友批評防彈少年團辱華，要其他粉絲不要忘記過去的侮辱，被各種洗白BTS的貼文牽著鼻子走，「國家面前無偶像啊」！其他各種人身攻擊，認為團體成員男子氣慨不足，粉絲則是「腦力不足」，甚至直接呼叫管理員出面「肅清」這股歪風。然而對於小粉紅的各種攻擊，BTS粉絲也不是省油的燈，紛紛團結回嗆，「防彈牛逼！某些酸雞帶著你的小號滾遠點」、「酸雞永遠是酸雞，一輩子無法改變自己的惡臭」、「為寶寶們自豪」、「格局一下子就打開了」、「誰最牛？BTS防彈少年團！」