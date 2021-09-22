高雄1歲男嬰「頭、臉、四肢」多處瘀傷疑遭虐　母服藥雙雙送醫

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市一名不到1歲大男嬰21日晚間被生父緊急送往長庚醫院，院方懷疑有兒虐傾向，緊急向上通報。社會局表示，男嬰身上有多處不明傷勢，包括頭部、臉部和四肢，目前仍需驗傷還原事情原貌。

▲男童疑似遭虐，身上有多處瘀傷被送往高雄長庚。（示意圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲。（圖／記者吳世龍攝）

家防中心主任李慧玲表示，男嬰在21日晚間9點多被生父送往醫院急診室，社工約凌晨1點多受通報前往了解，男嬰目前生命跡象穩定，仍在加護病房觀察。據了解，男嬰母親疑似服藥，也被同時送醫。

李慧玲指出，醫院檢傷時，發現男嬰不僅只有一處瘀傷，包括多處不明瘀傷，傷勢多在頭部、臉部和四肢，為慎重，22日已啟動會談、整合性驗傷，以釐清男嬰是否遭兒虐。男童父親初步指稱，瘀傷是他不小心壓到，但此說法還必須再了解。

▲社工已約談男童父母釐清原貌。（圖／記者吳世龍攝）

李慧玲表示，男嬰的父母約30歲，都有工作，經濟能力正常，只育有1位小孩。李慧玲強調，必須經醫療驗傷，回推男嬰在何時受傷，並釐清主要照顧者是誰，並核對其說法，才能還原事情原貌。

高雄長庚表示，男童目前於加護病房治療，生命跡象穩定，是否遭不適當對待仍在調查中，醫院會盡力照護病童。



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