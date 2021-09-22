士林外匯車店家被開4槍　19歲槍手+2教唆犯落網...開槍原因曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區承德路4段一家專賣外匯車中古車行疑與黑幫有糾紛，17日凌晨5許店家遭人開4槍，警方獲報展開調查，火速在21日晚間7時許，在新北市五股區將涉嫌教唆開槍的林嫌、吳嫌拘提到案，隔日凌晨年僅19歲王姓槍手也落網，由於3人供詞反覆，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區承德路4段某中古車行合夥人疑欠債19日遭開槍，警持搜索票在21日將3名嫌犯拘提到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼林嫌與吳嫌教唆年僅19歲王姓槍手到中古車行開槍示威。（圖／記者黃宥寧翻攝）

17日凌晨5時許承德路4段某中古車行驚傳槍響，住戶原本以為是鞭炮聲，但沒想到店家開門時發現鐵門有4個彈孔，警方獲報抵達現場調閱監視器，而被開槍的中古車行員工向警表示，老闆在國外也不知道為何會被開槍，且相當低調甚至未主動報案，警方掌握相關人車追查。

▲士林專辦外匯車中古車行在17日凌晨遭開槍，鐵門上留下4個彈孔。（圖／記者邱中岳翻攝）

經專案小組過濾、分析可疑人士並派員連日跟監，鎖定涉案犯嫌及出入處所，在昨（21）日晚間7時許，持士林地院（檢）核發的搜索票及拘票，在新北市五股區四維路一帶將教唆且有黑道背景的林嫌（48歲）及吳嫌（45歲）2人拘提到案，並在林嫌所駕駛自小客車內起獲改造手槍1把、子彈15顆、彈匣2個等證物；年僅19歲王姓槍手在隔日凌晨4時也落網，警在他身上起獲改造手槍1把等證物。

▼3人案發前還先集合討論 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，林嫌、吳嫌皆有幫派背景，疑店家負責人給2人「落氣」對此埋下心結，才教唆王姓小弟到店家開槍示威。17日凌晨，王姓槍手駕駛小客車，到店家門口，直接坐在駕駛座搖下車窗就猛對店家開槍後逃逸，由於3人對於涉案動機語帶保留且供詞反覆，為釐清詳細背後原因，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法恐嚇罪移送士林地檢署偵辦。

對此，士林分局再次呼籲民眾踴躍檢舉改造槍械工廠及持有槍械等不法行為，警方將持續展現強勢作為，積極查緝是類案件，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。

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