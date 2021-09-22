彰化4校23日開打BNT　1100學生先上陣...近6萬人10／8完成接種

記者唐詠絮／彰化報導

今(22)日有多所校園開打BNT疫苗，彰化縣12歲至17歲學生符合資格的有61,818人，同意施打的有59,345人，施打率約96%，衛生局從明(23)日開始至10月8日接種，首先安排南彰化4所國高中及高職，約有1,100多名學生施打。

▲彰化縣明日開始校園施打BNT疫苗。（圖／翻攝自彰化縣府直播）

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中央流行疫情指揮中心今天下午指出，經各縣市回報，桃園市有一位男學生有暈針狀況，不過在學校裡就已經做了妥適處理，此外，苗栗縣有位女學生因有些病史，還沒接種前就有些抽搐狀況，已請當地小兒神經內科做適度追蹤跟處理。

對此葉彥伯表示，BNT首次在台灣施打，對象又是國高中學生，為了讓醫護人員及學校動線也較能掌握，學生反映也較能夠知道如何處理，尤其疫苗要稀釋也要抽藥、搖晃，程序上比一般複雜，因此彰化縣在前2天安排場次少一點，但一定會在10月8日接種完成。

葉彥伯強調，醫護人員，之前已經有做過專責訓練，讓他們知道現場狀況如何處理，尤其是學生施打，常會有暈針情況，也都有做相關配套處理，當然救護設施，也都會在學校周邊待命。

縣長王惠美提醒，要施打疫苗的學生，在前一天不熬夜，要吃早餐，當天請穿著寬鬆衣袖、接種前要確認，身體是如有不適不要勉強施打，還是會預留疫苗，接種後請學生休息30分鐘。

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