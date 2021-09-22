新莊夜半火燒車！租賃車遭毀提告求償　業者：懷疑遭狹怨縱火

▲新莊停車場深夜突然發生火燒車，租賃車業者懷疑是遭人狹怨縱火。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區21日深夜11時許，榮華路一段與中華路三段路口停車場突然發生火燒車，火勢逐漸擴大吞噬多輛車，警消到場拉水線灌救，但有5輛車仍遭火勢燒毀，其中2輛車車身嚴重受損近乎燒成廢鐵。停車場內均為租賃用車，業者表示之前有與人發生賠償糾紛，懷疑遭人狹怨縱火，直呼這下損失慘重。

▲車輛被燒到近乎成為廢鐵。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，停車場為一家租賃車業者租用，裡面停放22輛各式車款，警消到場發現火勢猛烈，有5輛車遭大火燒灼，其中2輛嚴重毀損，車身鈑金嚴重受損，車體內裝、皮椅均被燒毀。租車公司吳姓老闆表示，十分懷疑這是遭人縱火，希望警方能幫忙調查釐清。

吳姓老闆表示，這些車輛都是做租賃車使用，大約2週前，有5個黑衣人前來租車，但是車輛卻被弄壞，向對方索賠時，對方卻嗆說自己剛關出來，身上沒錢，求償無門下只好求助法院，懷疑他們狹怨縱火報復。近期租車生意受到疫情衝擊，生意變差很多，很多車子貸款都還未完全付清，這下真的損失很大。

▲警方拉封鎖線採證。（圖／記者游宗樺攝）

警方鑑識人員到場採證，經調閱監視器，發現其中一輛車在起火前，先緩慢冒煙約10多分鐘，隨後火勢開始燒起來，往旁邊開始延燒，初步排除起火前有人靠近停車場。由於起火點疑位於引擎蓋，且起火車輛車齡老舊，警方正持續擴大調閱其他角度監視器釐清案情中，確切起火原因有待火調釐清。