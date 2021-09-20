糗爆！新莊三寶菜鳥警自撞2傷　「警車翻肚」慘成廢鐵

▲警車撞上路邊變電箱後，四輪朝天翻覆路中。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區20日凌晨3時許，一名菜鳥警察開著警車，行經青山路一段疑似開車技術不熟，高速自撞路邊變電箱，整輛警車當場翻覆路中四輪朝天，車上2名警員受傷送醫。事故警車車頭嚴重受損，車身鈑金近乎體無完膚，連車輪也撞掉脫落，包含被撞受損的變電箱，相關賠償及修繕責任有待後續協調釐清。

▲蔡姓警員開車自撞路邊變電箱，警車隨後翻覆路中，車內安全氣囊爆開。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，丹鳳派出所蔡姓警員（21歲，警專37期）開著警車，載著賴姓警員（38歲，警專98年基特）外出巡邏，行經事發路段時，疑似不熟車況駕駛技術又不純熟，經過幾處上坡彎道後，突然整輛車失控往右偏移，擦撞路邊燈桿後，再猛力撞上人行道變電箱，整輛警車最後彈飛路中，四輪朝天車內安全氣囊炸開。

警消獲報到場，協助現場2名警員送醫，蔡員四肢挫傷、賴員頭部、四肢則有多處挫傷，被送往林口長庚醫院救治後暫無大礙。事故警車車頭嚴重變形，車身鈑金嚴重受損，現場散落大量車體碎片，連車頂警示燈都整塊脫落。警方通知拖吊車前來排除，並由清潔人員到場清除地面碎片。

▲警車車頭嚴重受損，遭撞的變電箱也連根拔起，基座水泥開裂。（圖／記者游宗樺攝）

警方派員到醫院了解事故，經酒測排除蔡姓警員酒駕，將調閱車上行車記錄器及附近監視器釐清事故原因。由於警車車體受損極為嚴重，除車頭變形外，前輪也因撞擊而脫落，近乎成為廢鐵，加上遭撞的變電箱也嚴重受損，基座水泥開裂，賠償、修繕事宜有待後續協調釐清。