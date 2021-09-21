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揮鐮刀大鬧新莊IKEA！火爆男割3機車坐墊+折斷汽車後視鏡

▲▼邱男踹倒狗狗肉門市前紅龍柱，3部機車坐墊連續被鐮刀割破，警方追公車將他攔下逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲邱男踹倒狗狗肉門市前紅龍柱 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前因與前公司有薪資糾紛，竟帶著鐮刀跑到IKEA辦公室大鬧翻桌，離開地下室停車場時，還用腳踹汽車、毀損後視鏡，更沿路割破3輛機車坐墊，再到附近Gogoro公司踹倒紅龍柱，行為大失序，最後搭公車離開；警方獲報到場，他已經在公車上，最後警員攔下公車將他逮捕，訊後依恐嚇、毀損等罪移送偵辦。

33歲邱姓男子因與新北市新莊區IKEA傢俱承包商有薪資糾紛，多次到工作場所騷擾，4日下午4時許，他再次跑到B2辦公室大鬧，還掏出一把鐮刀不斷揮舞恐嚇，最後砸毀玻璃桌子後離開，但他怒氣未消，將氣發在停車場車輛，先用力踹引擎蓋，再將後視鏡折斷，此時IKEA員工見狀趕緊報警。

▼新莊IKEA被邱男砸毀玻璃桌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼邱男踹倒狗狗肉門市前紅龍柱，3部機車坐墊連續被鐮刀割破，警方追公車將他攔下逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

邱男離開IKEA後，沿著中正路步行往桃園方向，過程中還用鐮刀連割3部機車坐墊，最後走到附近電動車Gogoro展示門市，入內要借15元，店內顧客及員工見他手持鐮刀，根本不敢吭聲，邱男悻悻然走出店外，伸腿踹倒2根紅龍柱，隨後走到對街搭上638號公車。

▼邱男用鐮刀連續割破3機車坐墊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼邱男踹倒狗狗肉門市前紅龍柱，3部機車坐墊連續被鐮刀割破，警方追公車將他攔下逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

轄區派出所獲報派警力前往IKEA，但他早已離開，最後確認邱男持鐮刀坐上公車，警員不敢大意立刻追上，不到3分鐘，在新莊區公所旁將公車攔下，並逮捕邱男，在他隨身包包內起獲鐮刀，訊後依恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼警方追公車將邱男攔下逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼邱男踹倒狗狗肉門市前紅龍柱，3部機車坐墊連續被鐮刀割破，警方追公車將他攔下逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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