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社會 社會焦點 保障人權

摩鐵趴變調...趁女同事喝醉揉胸摸下體！　她兩度阻止渣男惡行

▲桃園市戴姓男子於2018年間與13歲少女透過交友軟體認識，竟以「三日情人」陪酒聊天給2萬5千元誘騙少女前後四次上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲江男趁女同事花花喝醉，伸手摸胸及下體。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子與一群同事到摩鐵開房喝酒、唱歌，期間喝醉到廁所嘔吐，一名男同事起色心尾隨，趁她意識不清，伸手探摸下體、酥胸，被眼尖女同事發現阻止，男同事不死心，看女子躺床上休息，2度伸狼爪，新北地檢署偵結，依乘機猥褻罪嫌將男子起訴。

2020年4月間，化名花花女子與一群同事到新北市新莊區美麗海汽車旅館，開房飲酒、唱歌，花花不勝酒力跑進廁所內嘔吐，頭暈意識不清靠在牆邊，此時，江姓男同事起色心，尾隨溜進廁所，見她無力反抗，對她親吻、伸手搓揉胸部及下體，花花下意識反抗卻完全無力。

花花女同事發現江男不在位置上，察覺不對勁，走進廁所發現他犯行，立即出言喝止，並將花花扶到房內床上休息；江男不死心，幾杯黃湯下肚，假裝喝醉，實際上是溜進房內，2度對花花進行猥褻。

女同事發現江男再次消失許久，於是進房內查看，江男正對花花伸狼爪，立刻阻止並將花花送回家；事發後一個月，花花提辭呈離職，女同事才將當天事發經過告訴她，並偕同報警提告江男，她表示依稀記得在廁所有人摸她，之後就沒有意識。

江男到案後，對猥褻一事完全否認，辯稱當時自己也喝醉，不記得有發生什麼事，但花花及女同事指證歷歷，檢方不採信江男喝醉一說，認定他涉犯乘機猥褻罪，依法將他起訴。

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