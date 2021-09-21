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鼻酸！幼兒園案篩檢戳鼻大哭　侯友宜：勿歧視寶寶跟受隔離的父母

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

新北市於月初爆發幼稚園的Delta病毒染病例，目前疫情已控制下來，而在中秋節團圓的時刻，市長侯友宜今（21）日有感而發呼籲外界，「請跟我一起守護這些幼稚園寶寶還有受隔離家長，放下歧視與歧見，做好自我防護，一起團結抗疫。」

侯友宜表示，在篩檢站前，看著這些小小身影，或是一臉茫然的被牽著，不時四處找著熟悉臉孔，掩不住不安的神情，或是被爸爸媽媽抱著，忍住恐懼於不適，讓醫護阿姨將長長的棉棒深入鼻腔，「乖喔，忍一下，馬上就不痛了，等一下給你看卡通」、「再一下喔，等一下媽媽說故事給你聽」，即使爸爸媽媽使出渾身解數全力安撫，鼻腔強烈的不適還是會讓小寶貝瞬間哇哇大哭，「我沒有一次不鼻酸欲淚，沒有一次不感同身受」。

侯友宜感嘆，這些幼稚園寶寶，是整個家庭最柔軟脆弱，最需要被保護的成員，但此刻，他們面臨最嚴苛的考驗。而這些年輕的家長，幾乎都是2、30歲的年輕爸媽，也是生平第一次碰到這樣的陣仗，進了醫院只能一路配合疫調與採檢，一邊不斷安撫心肝寶貝，一邊細心的幫著哭得眼淚鼻涕滿臉，滿頭大汗的孩子擦去汗水、鼻涕，還不好意思地問醫護要怎麼丟棄這些衛生紙，強忍此刻的不安與無助，更加讓人心疼。

侯友宜說，幼稚園寶寶們年紀太小，不能自己一人隔離，一定要有親人陪著，Delta病毒的傳染力如此之強，即使跟自己的孩子一起隔離，都會冒著極大感染風險。而且，這些年輕爸爸媽媽的年紀正好就是我國疫苗政策中，尚未接種疫苗的政策孤兒，這些七、八年級生，在疫情中照常工作，扛起賺錢養家的責任，但他們不是挑疫苗，而是打不到，輪不到，現在又遇到這樣的狀況，更顯得七八年級生在政策之中的孤單，政府看到了嗎？

侯友宜指出，這些年輕爸爸媽媽們，沒有一點推拖、掙扎與遲疑，義無反顧陪著小孩們一起隔離，毅然決然的扛起責任，我深深感受到親子間這麼強烈的親情羈絆，這些堅強的爸媽們，在疫情之下無怨無悔守護家人，不就是在這國家最需要團結一致、同舟一命時刻，最好的榜樣？

侯友宜懇請所有社會大眾，這些幼稚園寶寶與爸爸媽媽出關之後，千萬不要投以有色眼光，更不要排擠和歧視，沒有人願意染疫，我們要對抗的唯一敵人是病毒，而不是這些疫情下的受害者，讓我們一起團結對抗病毒，不要讓疫情天災，變成社會分裂的人禍，好嗎?

最後，侯友宜以最崇敬的態度，向各位父母致敬，辛苦您們了，我們一起攜手合作，讓日子能夠儘快回復到過去的美好。願所有幼童、家長平安、健康。

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