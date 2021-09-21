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三寶駕駛機車待轉區當停車格　休旅車「停好停滿」慘遭拖吊　

▲汐止發生一起休旅車誤停路口待轉區遭拖吊案例，但圖片顯示該待轉區並無任何標線引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止發生一起休旅車誤停路口待轉區遭拖吊案例，但圖片顯示該待轉區並無任何標線引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

汐止區發生一起離奇違停案件！21日早上八點，汐止區大同路、信義路口發生一輛銀色休旅車違停在路旁機車待轉區，警方派員到場查看，為求慎重還趴下身用手電筒照射地面標線，發現確定為「機車待轉區」，警方顧慮機車騎士用路安全、聯絡拖吊場派車拖吊。

▲汐止發生一起休旅車誤停路口待轉區遭拖吊案例，但圖片顯示該待轉區並無任何標線引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止發生一起休旅車誤停路口待轉區遭拖吊案例，但圖片顯示該待轉區並無任何標線引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方指出，經研判該休旅車車主可能停車時，誤判該待轉區為停車格、才會當街上演烏龍停車行為，但是警方依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」規定開罰，將可處新台幣6百元以上1千2百元以下罰鍰。

▲汐止發生一起休旅車誤停路口待轉區遭拖吊案例，但圖片顯示該待轉區並無任何標線引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止發生一起休旅車誤停路口待轉區遭拖吊案例，但圖片顯示該待轉區並無任何標線引發爭議。（圖／記者張君豪翻攝）

但有爭議的是據照片顯示、該路口機車待轉區外觀如同一般路邊停車格，並未有轉彎、待轉或者機車圖像標誌，看起來就如同一般的停車格，休旅車駕駛誤停也是情有可原。

汐止警方強調：「在顯有妨害其他人、車通行處所停車」可立即執行拖吊作業，警方據此立刻開罰並將該車輛拖吊，確保機車騎士安全。汐止警方呼籲，若民眾若對上述道路標誌、標線交通工程改善意見，均可循管道向道路主管機關反映，應避免採取妨礙正常車流行駛，造成交通安全風險。

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