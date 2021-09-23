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看不起我們？竹聯幫砸店事件還原　梁佑南兒遭刀架頸+甩巴掌+灌酒

▲大安警方逮捕涉嫌砸毀女藝人梁佑南親兒開設餐酒館的竹聯幫涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲大安警方逮捕涉嫌砸毀女藝人梁佑南親兒開設餐酒館的竹聯幫涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

知名女藝人梁佑南親兒方璿在台北市大安區信義路開設餐酒館，3日凌晨遭有竹聯幫背景的酒客上門消費，卻認為店家服務很爛，找老闆方璿進入包廂理論，竹聯幫眾認為「帳單消費金額太高、服務這麼爛、是不是看不起我們」，當場亮刀砸店。

警方到場發現店內點唱機、電視、餐具都被砸爛，大安警方在中秋連假期間收網逮捕有竹聯幫背景的主嫌逄亦麟（27歲）及在場5名涉案者。訊後依觸犯妨害秩序、恐嚇取財等罪移送，逄嫌及唐廣明、曾意堯否認犯案，檢方認定犯後態度不佳聲押獲准。

▲大安警方逮捕涉嫌砸毀女藝人梁佑南親兒開設餐酒館的竹聯幫涉案成員。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，3日凌晨逄男共6人到該餐酒館消費，眾人喝到凌晨4點多，其中部分男子認為店方服務不佳，且質疑帳單太貴，要求店長方璿進包廂理論，逄男要求免費招待遭拒絕，當場嗆聲「是不是看不起我們？」

逄男直接唆使在場多名共犯包圍方璿，持刀脅迫方男當場掌摑示威，並對方男灌酒、砸毀包廂內電視、點唱機、酒杯等物品，強制方民不得離開包廂，方璿在暴力威逼下只好同意免費招待、逄嫌等人始離開該店。

店家等這群惡煞離開後報警，警方調閱監視器鎖定逄男等6人涉案，先後在18日、20日中秋連假期間陸續將5人拘提到案，訊後並依觸犯恐嚇取財、妨害秩序、妨害自由、傷害、毀損多項罪嫌移送台北地檢署偵辦。

砸店主嫌逄亦麟、唐明廣、曾意堯經檢察官聲押禁見獲准，呂明哲、林定毅各以10萬元交保，警方目前正追查在逃共犯，警方查出逄嫌有竹聯幫背景，且操盤過靈骨塔吸金詐騙案件、也曾持刀傷人，如今遭收押，也還被害商家一個公道。

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