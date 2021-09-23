快訊／國三火燒車！駕駛聞異味停路肩　 休旅瞬間起火成廢鐵

▲國道三號南下大溪路段23日下午1時許，1輛黑色轎車停在路肩突然冒出大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1輛黑色休旅車23日下午行經國道三號桃園大溪南下路段時，不知何故突然冒出大火，桃園市消防局第四大隊立即派員灌救，火勢雖在15分鐘內撲滅，但整輛休旅車已燒成廢鐵，幸好范姓車主及時逃離未受困，起火原因仍由消防局火調科鑑識人員調查中。

▲國道三號南下大溪路段23日下午1時許，黑色轎車停在路肩突然竄出大火，後方車輛紛紛閃避。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道三號南下61.7公里處路間，今天下午1時許傳出火燒車案件，1輛黑色馬自達休旅車由39歲范姓車主駕駛行經該處時，聞到引擎室傳出異味，遂將車停靠路肩下車檢查，未料，休旅車卻突然竄出大火。

▲國道三號南下大溪路段23日下午，黑色轎車停在路肩突然冒出大火，消防人員迅速撲滅火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第四大隊圳頂分隊派出消防車4輛、救護車2輛共計6輛車、14名警消前往處理，因火勢很大散發出黑色濃煙，消防人員在15分鐘內撲滅火勢，但整輛休旅車已燒成一堆廢鐵。

國道六隊警方則在後方疏導管制，避免後方車輛誤闖，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況與聯繫警察廣播電台加強宣導。

▲國道三號南下大溪路段23日下午，黑色轎車停在路肩突然冒出大火，消防人員撲滅火勢後由鑑識人員釐清起火原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊警方指出，根據范姓車主自稱，今日上午由新竹出發欲前往汐止，返程途中因引擎室傳出異味遂將車停放在路肩，下車檢查後卻突然起火燃燒；至於火燒車起火原因則由消防局鑑識人員鑑識中，以釐清真正起火原因。

【更多新聞】

►快訊／BNT再爆好消息 德國經辦處長：下批很快就會到台灣

►「我就是要讓妳死」 他膝蓋壓前妻+扳斷左手下場出爐

►和人妻躺床上吃宵夜 小王慘遭暴打！被逼全裸下跪簽200萬本票