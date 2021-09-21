五倍券明綁定遭「潑冷水」　蔡壁如：疫苗覆蓋率才是振興強心針

▲蘇貞昌日前公布五倍券面額。（圖／記者陳家祥攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院推動的振興五倍券將於明（22）日進行數位綁定，10月8日正式使用。不過，民眾黨立委蔡壁如於今（21）日晚間發文潑冷水，直指「疫苗覆蓋率才是振興強心針」，揭開蔡英文總統、蘇貞昌院長不該用九大券掩蓋買不到疫苗的事實。

蔡壁如質疑「發九大券，問題就解決了嗎？」連假這幾天，墾丁、武嶺、高美濕地塞得密不透風，看在未解封、半解封的「受困產業」以及受雇的「受困民眾」眼裡肯定難受，有些產業被要求全國或從業人員達6成疫苗覆蓋率才能營業，高官第二劑突破6成，一般小老百姓卻連第一劑都打不到，等於替買不到疫苗的政府受罪。但是「行政院忙著發九大券，根本無心解決受困產業、民眾的基本生存」。

蔡壁如表示「與其發券，不如發現金」，韓國去年排富發現金六千~一萬元，今年8月底又宣布再發六千元，美國從去年至今三度排富發現金近九萬元，絕對不是民進黨所說，發過紓困4.0就不能再排富發現金。她呼籲，政府應該多看看國際案例，大部分國家都是發現金不是發券，蘇貞昌院長至今還在吹噓五倍券將有2,000億經濟效益，更重要的「替代率」卻始終不敢提。

蔡壁如強調「疫苗覆蓋率才是振興強心針」，現在疫情看似穩定，但11、12月秋冬季，變種疫情恐怕隨時再起，韓國、美國第一劑疫苗覆蓋率6~7成，第二劑4~5成，是「紓困發現金、振興靠疫苗」與疫共存的最佳案例。

蔡壁如痛批，行政院不願排富發現金、也買不到疫苗，只好用九大券來麻痺民眾的剝奪感，但是再怎麼發也掩蓋不了買不到疫苗的事實，比起九大券，疫苗覆蓋率才是「振興強心針」，疫苗覆蓋率提升民眾自然而然會報復性消費。

蔡壁如反問「8400億花完了！然後呢？」立法院已經開議，近期1,600億紓困振興預算將闖關，其中1,300億（八成）用於九大券，等於把總計8,400億紓困振興預算花光。

蔡壁如認為，九大券的「麻醉劑」，或許可以讓民眾短暫忘記打不到疫苗的痛苦，「但是我要沉痛提醒政府，紓困振興8400億救命錢全數花光，政府應該捫心自問，紓困了嗎？振興了嗎？若疫情再度爆發還拿什麼救？」

▼蔡壁如比較美、韓紓困方案。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



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