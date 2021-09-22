數位五倍券今開放登記　3大綁定方式、常見5QA一次看懂

記者黃翊婷／綜合報導
行政院振興五倍券今日（22日）開放數位綁定，10月8日起即可領用。《東森新媒體ETtoday》整理個人綁定方式、3大共同綁定方式、領取時程、常見5大QA供民眾參考。
▲五倍券今起開放數位券綁定。（圖／振興五倍券官方網站）
●五倍券個人綁定
2021年9月22日至2022年4月30日點選「振興五倍券官方網站」，連結信用卡、行動支付、電子票證網頁，即可進行數位綁定。
●五倍券共同綁定
1、先選好要與行動支付、電子票證或信用卡進行個人綁定，接著準備讀卡機，回到五倍券官網進行共同綁定，注意需準備主綁定人以及被綁定人的健保卡。
2、若是沒有讀卡機，也可攜帶主綁定人及被綁定人的健保卡，前往超商使用事務機進行綁定。
3、被綁定人也可以使用健保快易通APP，將一次性密碼（OTP）交給主綁定人，再由主綁定人前往官網綁定。
注意事項：共同綁定時間為9月22日到10月1日，被綁定人若反悔，可在9月22日到10月6日中午12點前退出綁定。共同綁定人可以是未成年子女、長輩或親友，1個共同綁定團體（含主綁人）最多為5人。
▲八部會加碼券抽籤時間、面額、份數、用途一次看，點圖可放大。（圖／記者林育綾製表）
●加碼券登記
1、各加碼券於10月11日至11月5日，共4週進行抽籤，週週抽。
2、活動期間每週五（10月8日起）23:59截止加碼券登記，週六00:00以後登記者，將參加次一週抽籤活動。
3、每週抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。
4、加碼券中籤公告時程：
早上10點半抽籤的中籤名單，會在當天下午5點公告並陸續發送中籤簡訊。
下午3點半抽籤的中籤名單，會在隔天早上8點半公告並陸續發送中籤簡訊。
▲紙本券可以在超商或郵局預約。
●紙本券預訂及領取時程
選擇超商預訂：
1、請至振興五倍券官網或超商事務機進行預訂，10月8日起再到指定通路領取，逾期未領券需重新預訂或可選擇數位綁定。紙本振興五倍券共分兩梯次預訂及領取。
2、預訂期間：第一梯9月25日（六）至10月1日（五），第二梯10月25日（一）至10月31日（日）。
3、領取期間：第一梯10月8日（五）至10月21日（四），第二梯11月8日（三）至11月21日（日）。
選擇郵局預訂：
考量防疫，採預約後至現場領取，10月4日開放至郵局官網或電話預約（0800-700-199），10月12日起再至郵局服務據點領取。
▲五倍券進行數位綁定後就不能領取紙本券。
●常見問題5大QA
Q1：振興五倍券的領用對象？
A1：我國國民、外籍配偶、持我國永久居留證者、持外交官員證者。
Q2：綁定後何時可以開始使用？
A2：自2021年10月8日起即可開始使用。
Q3：使用期限？
A3：紙本券、數位券皆可使用至2022年4月30日。
Q4：數位綁定後可否改為領取紙本？
A4：不行，數位綁定後不能改選領取紙本，也不能再選擇其他數位工具。
Q5：使用信用卡跟電子支付消費時，是否能分辨五倍券禁用的種類？
A5：信用卡及電子支付業者會設計篩選排除機制。
五倍券數位綁定 讓唐鳳來教您(官網操作)
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