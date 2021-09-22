今早9點開搶！北市五倍券加碼「5000元禮包」　限前1萬人綁悠遊付

&amp;amp;nbsp;

記者袁茵／台北報導

振興五倍券22日開放數位綁定，以及8大部會加碼券抽籤登記，台北市政府推出五倍券綁定「悠遊付」或「悠遊卡」等加碼方案，其中「悠遊付」針對前1萬名綁定者會加碼「振興禮包」，除了原有政府的5000元之外，最高還可額外拿到5000元，總共拿回1萬元現金，於22日早上9時開放民眾登記。

五倍券綁定悠遊付，可獲得的「五夠大包」振興禮包，內涵總價值高達5000元的現金回饋券，限量1萬份，只要符合回饋條件，就可以獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高50％，最多可拿5000元，加上政府的5000元，共可拿回1萬元現金。

消費者在綁定悠遊付作為五倍券的消費工具後，就會收到一包內含19張現金回饋券的振興禮包，包括2張滿萬送千的網購回饋券、2張滿5000元送500元的百貨3C回饋券、5張滿1000元送200元的藥局美妝回饋券，以及10張滿200元送100元的超商超市回饋券。

若五倍券綁定悠遊卡，前1萬名成功綁定悠遊卡「享300元加碼回饋」；前1萬0001名至前3萬名成功綁定悠遊卡者「享200元加碼回饋」，前3萬0001名至前4萬名成功綁定悠遊卡享100元加碼回饋，總計是前4萬名都可拿到超值綁定禮。此外，如果綁定悠遊卡後又再綁定悠遊付，還可以拿到加贈的3000元振興大禮包，限量2萬名，並同享高回饋率優惠。

悠遊卡公司表示，專攻高回饋率的消費者，可選擇使用超商超市及藥妝回饋，花不到5000元就可拿到最高1400元回饋，回饋率28%，綁定信用卡支付（限玉山銀行、台新銀行信用卡）還可疊加信用卡優惠，回饋率可望再衝高。

另外，針對台北市敬老愛心卡，悠遊卡喊出「敬老愛心，加碼健康」的口號，與知名品牌合作，讓長者以「超值激省價」購買包括電動牙刷，血氧機，血壓計等健康家電三選一，共限量1萬名。

悠遊卡公司指出，綁定五倍券的敬老愛心卡可至台北市的燦坤3C門市（新民生，興隆，博愛3家門市僅提供電動牙刷組），以299元超低價購得Oral-B電動牙刷組（含2支刷頭），549元則可購得威創V-Trust手持式血氧機，599元更可買到市價OMRON手臂式血壓計及Oral-B電動牙刷套組，加碼健康永遠不嫌晚。

▼柯文哲出席「振興選悠遊 五夠大包加倍奉還」記者會。（圖／記者袁茵攝）