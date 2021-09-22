快訊／五倍券綁定開跑！官網狂「轉圈圈」大當機　網崩潰：是在搶疫苗？

▲數位五倍券今日開放綁定。（圖／翻攝自五倍券官網）

記者邱晟軒／綜合報導

行政院振興五倍券今（22日）正式開放數位綁訂！除了500元好食券，採前400萬名數位綁定直接索取免抽籤外，各部會的7種加碼券也將進行為期4周抽籤，每人每周都有一次中籤機會，最多可抽中4張。不過，表定綁定時間9點一到，大批民眾手刀湧入五倍券官網（5000.gov.tw），瞬間流量暴衝導致網頁秒當機，令許多民眾無法順利綁定，紛紛崩潰直喊，「官網瘋狂轉圈圈」、「是在搶疫苗嗎？」、「好食券應該被搶光了吧...」。

數位振興五倍券綁定方法一次看：

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數位振興五倍券個人綁定時間？

110年9月22日(三)至111年4月30日(六)。

數位振興五倍券如何共同綁定？

主綁人先至數位支付業者網站或APP完成個人綁定，再至官網或四大超商事務機進行共同綁定，主綁人及共同綁定人合計至多5人。

數位振興五倍券共同綁定時間？

1. 110年9月22日(三)至110年10月1日(五)，僅允許共同綁定人新增或退出綁定。

2. 110年10月2日(六)至110年10月6日(三)中午12時前僅允許共同綁定人退出綁定。

▲振興五倍券數位綁定頁面。（圖／振興五倍券官方網站）

數位振興五倍券常見問題：

數位綁定後，能夠反悔改紙本嗎？

不行，數位綁定後無法更改選取領紙本，也不能再選擇其他數位工具。

數位綁定後何時開始使用？

自2021年10月8日起可開始使用。

五倍券能否找零？

尊重店家意願，但顧客不得要求店家找零，店家可彈性決定是否找零。

綁定數位五倍券，何時取得回饋？

數位五倍券至少每月回饋一次。另至少需消費滿額7天後，才會發放回饋金，避免民眾退貨情形。

實體店的線上訂餐，是否適用？

線上訂餐也適用，惟境外電商不適用。

紙本振興五倍券兌領有期限？

紙本振興五倍券兌領期限自110年10月15日起至111年6月30日。

▼八部會加碼券抽籤時間、面額、份數、用途一次看。（圖／記者林育綾製表）