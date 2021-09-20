不要命畫面曝！酒駕上國道才開5公里　醉茫下車躺地呼呼大睡

▲一名蔡姓男子酒駕上國道，今日清晨3時許不勝酒力下車躺地呼呼大睡嚇壞人，酒測值0.78MG/L，警方依《公共危險罪》移送法辦。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋連假現車潮，今（20)日清晨3時許國道1號北向235.7公里（雲林虎尾段），竟有一部自小客車停於外側路肩，駕駛人坐臥於路肩地面，最躺在車子後方呼呼大睡，警方獲報後前往查看，發現駕駛人蔡姓男子因酒後駕車，不勝酒力犯睏，便下車睡覺，蔡男酒測值0.78MG/L，訊後依《公共危險罪》移送法辦。

警方調查指出，酒駕蔡姓男子（33歲），從中山高速公路斗南交流道（240K）上閘道，要返回台中，才只開了一小段路，就因為不勝酒力感到睏乏，將車停於在北上235K+750公里處路肩，整個人下車直接躺在車子後方地上睡覺，相當危險，經測量酒測值高達0.78。蔡男對於酒後駕車觸犯公共危險罪行坦承不諱，警方依法移送雲林地檢署偵辦。

警方說明，據道路交通管理處罰條例之規定「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年」，另依中華民國刑法185-3條規定，駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上，處二年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

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