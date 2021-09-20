「全國古蹟日—雲林秘寶」登場　逾40場活動邀民眾參與傳承文化

▲「全國古蹟日—雲林秘寶」系列活動於西螺崇遠堂隆重拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2001年台灣加入「世界古蹟日組織」，透過「全國古蹟日」活動，鼓勵民眾參觀古蹟、歷史建築及博物館，並舉辦體驗活動，闡揚地方文化資產特色，強化文化資產的守護行動力。2021「全國古蹟日—雲林秘寶」隆重舉辦，民眾可透過參與雲林四十餘場次的活動體驗建築之美，也體會傳承與文化的深刻意涵。

「全國古蹟日—雲林秘寶」系列活動於西螺崇遠堂隆重拉開序幕，雲林縣長張麗善指出，從張廖家廟–崇遠堂開啟全國古蹟日，意義非常不同，文化資產的保存也是城鄉永續發展與深化文化歷史內涵的體現。

張麗善表示，縣府將善用資源，努力保存歷史文化資產，持續支持活化縣內文化資產，也帶動雲林觀光發展，讓更多人看到雲林特殊的傳統文化，讓效益最大化。期待民眾能貼近感受文化保存並將其生活化的用心，也為「歷史建物」賦予全新的活力！。

▲2021「全國古蹟日—雲林秘寶」隆重舉辦，民眾可透過參與雲林四十餘場次的活動體驗建築之美，也體會傳承與文化的深刻意涵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文觀處處長陳璧君說明，雲林縣有116處的有形文化資產，就像是一座大寶庫，於是訂定「活化歷史空間，營造雲林文化資產新氣象」、「再造歷史現場，形塑在地文化品牌」以符合SDGs之永續發展目標，今年更配合文化部以尊重多元文化的「文化馬賽克」為主題精神，正式啟動2021「全國古蹟日—雲林秘寶」系列活動，透過總共42場的導覽行程、活化講座及體驗活動，帶領民眾了解古蹟保存的基本概念，迅速拉近民眾與歷史建築的距離。

陳璧君表示，雲林有非常棒的文化歷史與自然資源，雲林祕寶可謂深藏不露。2021「全國古蹟日—雲林秘寶」系列活動自9月18日起至10月3日，歡迎大家共襄盛舉，體驗雲林深厚的文化根基，讓「舊是潮」的古蹟保存運動融入日常，讓雲林文化資產保存成為SDGs全球永續發展目標的具體實踐。

▲「全國古蹟日—雲林秘寶」系列活動於西螺崇遠堂隆重拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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