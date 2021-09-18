林內禪式納骨塔新建動土　規畫1萬櫃位2年後完工

▲雲林林內鄉九芎公墓第二納骨塔新建工程在今日上午舉行工程祈福動土典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉九芎公墓第二納骨塔新建工程在今（18）日上午舉行工程祈福動土典禮，林內鄉公所指出，因應現代民眾對喪葬設施使用習慣的改變，由傳統土葬改為火化進塔，對於納骨塔的需求逐步增加，逐年自籌經費累計4500萬元支應該項工程，預計2年後完成。

林內鄉長張維崢表示，目前鄉內第一納骨塔啟用迄今已30餘年，櫃位已近飽和，公所在自有財源艱困情況下，所內調整預算，開源節流，排除各種預算編列不足的情況下，再加上代表會的全力支持，自2016年起逐年自籌編列經費至今計4,500萬元，支應該項工程。

▲新建納骨塔將有別於以往納骨塔令人難以接近的冰冷感覺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鄉長張維崢說明，此座納骨塔，除了致力追求建築品質及美感外，在空間的規劃上，更朝向形塑出建物莊嚴內部空間並兼具著外部的祥和氛圍，讓進入的民眾感受到園區對生命的尊重，有別於以往納骨塔令人難以接近的冰冷感覺。

預計2年後完成一座主體分為上、下二層樸實之禪式現代化建築，並為服務行動不便之鄉民，配置現代化電梯設備，規劃擁有骨灰存放櫃位10,036位、神主牌位240位、祭祀空間、家屬休息室、無主祠等設施，提供鄉民更好的追思先人環境。張維崢也提到， 期待新建工程如期完工，讓林內鄉的先人能有個舒適的最終歸宿，庇佑子孫平安順遂。

▲林內鄉對於納骨塔的需求增加，經5年自籌經費終於在今日動工，預計2年後完成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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