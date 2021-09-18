立委劉建國媒合企業採購斗六文旦　售出5萬公斤助柚農喜迎中秋

▲農委會與立委劉建國媒合企業團體採購斗六文旦，總計5萬6286公斤文旦透過中華郵政宅配運送服務，今天將全數宅配完畢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者李政遠／雲林報導

行政院農業委員會與立法委員劉建國共同攜手媒合公民營企業團體踴躍採購斗六文旦，以產地直送宅配到府服務，協助柚農行銷文旦禮盒，截至9月18日止，在各業共襄盛舉下已採購9381箱，總計5萬6286公斤文旦；透過中華郵政宅配運送服務，今天將全數宅配完畢，協助柚農圓滿銷售，喜迎中秋佳節。

農糧署副署長蘇茂祥指出，雲林斗六種植面積約190公頃與臺南麻豆及花蓮鶴岡為臺灣文旦三大產區，各具獨特口感風味，其中，斗六市地處濁水溪以南，沖積形成的平原，這邊的土質富含黏性，保肥力佳，因此斗六文旦在風味上富有彈性，好剝不沾手，瓣瓣分明，Q彈多汁，入口回甘生涎。

蘇茂祥表示，雲林文旦以斗六市鎮北里朱丹灣區域出產的文旦最有名，被譽為斗六的「魚翅文旦」。在該會推出文旦拓展外銷、內銷及加工措施三箭措施後，斗六文旦立即被業者優先下單，因此劉委員特別保留最當地優質文旦給公私營企業訂購，讓大家感受中秋佳節團圓的幸福。

立法委員劉建國表示，今年雲林斗六文旦產量約520公噸，然而因為疫情關係，多少都影響到斗六文旦的銷售，加上文旦又屬於季節性產品，一旦過了中秋，買氣就會差很多。因此今日，趁著中秋佳節前夕，邀請農委會來媒合企業團體等，共同採購斗六文旦，不僅可以在中秋月圓之時享受美味文旦，也能幫助文旦農。

▲農委會與立委劉建國媒合企業團體採購斗六文旦，總計5萬6286公斤文旦透過中華郵政宅配運送服務，今天將全數宅配完畢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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