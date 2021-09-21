筆電「堅持外接滑鼠」是老人？　她被現況衝擊：年代真的有差

▲許多人操作筆電時，都會使用觸控面板。（圖／示意圖／達志影像）

實習記者陳培鈞／綜合報導

筆記型電腦攜帶方便，已成許多上班族、學生必備工具，便利的觸控面板，也讓許多人越來越少使用滑鼠。有人就在網路發文問，「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」引起網友熱議，有人表示，筆電沒滑鼠我就不會用了，也有人提到，MacBook觸控好用到我從來沒買過藍芽滑鼠。

原PO昨日在PTT Womentalk分享，「就算出門帶筆電，也會多塞一個滑鼠，雖然筆電很久以前就有觸控面板或觸控紐，但用再久就是不習慣啊！」他還提到，「即使筆電放腿上時，也習慣滑鼠放在筆電上滑，甚至還被朋友笑說，老人才在用滑鼠」，加上自身觀察發現，「確實不愛多帶滑鼠的都年紀比較小，智慧手機年代長大的孩子 vs 智障手機年代長大的孩子，也許真的有差別？」

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▲網友對於滑鼠的使用以許多想法。（圖／擷取自PTT）

貼文一出，吸引大批網友回應，有人附和，「好像真的有欸，公司裡的小妹妹筆電都不太用滑鼠，反而覺得為什麼我們要用滑鼠，時代的衝擊」也有人認為，「筆電沒滑鼠我就不會用了」、「第一次聽到筆電用滑鼠是老人，通常會備滑鼠是重度使用吧？滑鼠還是比較方便啊，如果只是上上網看看影片就沒必要」。也有人分析，「看你是要拿筆電做什麼事情吧，一些上網看劇聽音樂什麼的沒滑鼠也ok，拿來工作就有點不行了，現在推薦娛樂用平板，工作用筆電」、「MacBook觸控好用到我從來沒買過藍芽滑鼠」、「打字多的話，用觸控板手不需要鍵盤滑鼠來回切換，手腕比較輕鬆，繪圖就真的需要滑鼠」。