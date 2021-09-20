買筆電重感覺！接體大師兄遇「有趣年輕人」　這點讓他決定掏錢





▲三創和光華商場許多買筆電的店家，競爭激烈。（示意圖與本文無關／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

接體員、暢銷作家「BigBrother大師兄」近日選購筆電，自曝遇到的店家很多都是老油條，不是全館最便宜就是再不買就沒貨了，還大讚粉紅色的筆電最適合他；但之後他遇到一位兼職的大學生告訴他實話，還認真分析以他的需求不需要買到那麼貴的電腦，誠懇的交流讓他覺得這年輕人「很有趣」，於是才決定要和年輕人買筆電，還給對方五星評價。

「終於，我買了筆電」，接體大師兄表示前幾天去問過好幾家店家，老油條們話術一出，好幾次都讓他差點付錢，而話術中的關鍵很多是全館最便宜、現在不買就沒貨了、這邊最優惠等等。當他說想要買粉色外殼的筆電，老油條們回答也都非常相似，「好適合你的顏色唷」！

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經過幾家都沒有掏錢的接體大師兄表示，之後他遇到一位年輕人告訴他，以他的需求可以介紹其他更便宜的，還直接了當地說「粉紅色跟你真的不搭！真的不要別的顏色嗎？」反而是這樣的對話讓他覺得很有趣，於是兩天後終於決定來找那位兼職的大學生買筆電。

大學生看到接體大師兄相當訝異，原本以為他跑去和別人買筆電，結果還真的回來了。接體大師兄表示自己買東西「反而有點不客家，看感覺比較多」，加上自己也有過大學兼職的經驗，只要看到有兼職的大學生就忍不住想掏錢支持。

接體大師兄在之後的對話中知道大學生並沒有認出他的身分，而他提議可以幫對方寫推薦文，得到的回答是「比起推薦文，我還是希望先生您幫我按叫我五星評價唷！」大學生的直爽讓他讚嘆，「這麼有趣的年輕人，真的不多了！」

網友紛紛留言，「支持對人了，針對大師兄的需求推薦也不會多花錢，讚讚的打工孩子」、「好誠實的年輕人…可否介紹一下我也想買筆電」、「我最近也想買筆電」、「欸不是啊！大學生你錯過一個紅一波的機會了！」