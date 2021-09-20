　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買筆電重感覺！BigBrother大師兄遇「有趣年輕人」　這點讓他決定掏錢

▲▼三創,光華商場,人潮,人流,出遊,逛街,疫情,微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲三創和光華商場許多買筆電的店家，競爭激烈。（示意圖與本文無關／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

接體員、暢銷作家「BigBrother大師兄」近日選購筆電，自曝遇到的店家很多都是老油條，不是全館最便宜就是再不買就沒貨了，還大讚粉紅色的筆電最適合他；但之後他遇到一位兼職的大學生告訴他實話，還認真分析以他的需求不需要買到那麼貴的電腦，誠懇的交流讓他覺得這年輕人「很有趣」，於是才決定要和年輕人買筆電，還給對方五星評價。

「終於，我買了筆電」，接體大師兄表示前幾天去問過好幾家店家，老油條們話術一出，好幾次都讓他差點付錢，而話術中的關鍵很多是全館最便宜、現在不買就沒貨了、這邊最優惠等等。當他說想要買粉色外殼的筆電，老油條們回答也都非常相似，「好適合你的顏色唷」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過幾家都沒有掏錢的接體大師兄表示，之後他遇到一位年輕人告訴他，以他的需求可以介紹其他更便宜的，還直接了當地說「粉紅色跟你真的不搭！真的不要別的顏色嗎？」反而是這樣的對話讓他覺得很有趣，於是兩天後終於決定來找那位兼職的大學生買筆電。

大學生看到接體大師兄相當訝異，原本以為他跑去和別人買筆電，結果還真的回來了。接體大師兄表示自己買東西「反而有點不客家，看感覺比較多」，加上自己也有過大學兼職的經驗，只要看到有兼職的大學生就忍不住想掏錢支持。

接體大師兄在之後的對話中知道大學生並沒有認出他的身分，而他提議可以幫對方寫推薦文，得到的回答是「比起推薦文，我還是希望先生您幫我按叫我五星評價唷！」大學生的直爽讓他讚嘆，「這麼有趣的年輕人，真的不多了！」

網友紛紛留言，「支持對人了，針對大師兄的需求推薦也不會多花錢，讚讚的打工孩子」、「好誠實的年輕人…可否介紹一下我也想買筆電」、「我最近也想買筆電」、「欸不是啊！大學生你錯過一個紅一波的機會了！」

►趕走過敏的必備神器

ET快訊
綠帽夫發現老么不是親骨肉　一招揪出「人妻獻身」秘密
快訊／中秋連假意外！墾丁南灣「英籍男泳客」失蹤
國中生講義氣遭水泥灌頂「活活淹死」　揭密台灣首起水泥桶屍案
快訊／北市「中秋新個案」身分曝光　「陰轉陽」到過美麗華影城、
麻將桌上一通電話　台中貴婦淪人肉ATM！7天後才回到家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首波北返車潮今湧現！國5北向恐狂堵13小時　高公局籲「上午出發」

職涯發展關鍵時間點就到TYS　少走冤枉路、擁有穩定職涯發展不是夢

買筆電重感覺！接體大師兄遇「有趣年輕人」　這點讓他決定掏錢

這3類人別錯過！　第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

連假第三天國道地雷路段出爐　國5下半天湧車潮恐「塞至午夜」

10點開搶！第九輪BNT今起預約　7大QA一次看

盼成鼓動孩子翅膀的風！她要每個學生都考上自己的第一志願

入秋首波東北風本週到　北台灣雲增轉涼

北市爆新確診！天母SOGO、大葉高島屋、美麗華影城　今停業消毒

中秋第3天返家車輛湧　高公局估「7大風景區」恐塞10小時

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

高瀚宇模仿言承旭「淡定語氣」超傳神！　陳小春也中槍...「謎之表達能力」滿頭問號XD

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

呂雪鳳得知龍劭華死訊「痛到沒辦法講話」　王凱新人時收他暖心鼓勵「沒關係，龍哥在」

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

連假合歡山、清境一早就塞爆！　11景點湧車潮公路總局：嘜擱來

首波北返車潮今湧現！國5北向恐狂堵13小時　高公局籲「上午出發」

職涯發展關鍵時間點就到TYS　少走冤枉路、擁有穩定職涯發展不是夢

買筆電重感覺！接體大師兄遇「有趣年輕人」　這點讓他決定掏錢

這3類人別錯過！　第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

連假第三天國道地雷路段出爐　國5下半天湧車潮恐「塞至午夜」

10點開搶！第九輪BNT今起預約　7大QA一次看

盼成鼓動孩子翅膀的風！她要每個學生都考上自己的第一志願

入秋首波東北風本週到　北台灣雲增轉涼

北市爆新確診！天母SOGO、大葉高島屋、美麗華影城　今停業消毒

中秋第3天返家車輛湧　高公局估「7大風景區」恐塞10小時

搭高鐵買標準車廂「卻坐商務位」！他被驗票竟嗆：不要逼我拿刀

外貿協會協助「會展產業」　提四項作法

日網瘋傳2道「色彩題」測現狀與性格　「第一眼看見什麼色」差很多

陸工信部：新能源整車成本偏高　將提高鋰鈷鎳等保障能力

哈士奇衝向雙指「下巴放錯洞」　秒變換位置笑噴粉絲：害我看87次

蔡阿嘎被罵「戶外拍片沒戴口罩」！本尊親上火線霸氣打臉　網戰翻

艾美獎紅毯／《王冠》PK《汪達與幻視》　男星「鎖骨裝」辣露胸毛

揭密演完《花樣》爆紅消失真相！唐治平想入籍台灣：終於像有家了

KIA Sportswagon「試水溫」試駕：這台旅行車遠比想像中的好！

首波北返車潮今湧現！國5北向恐狂堵13小時　高公局籲「上午出發」

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

SOGO天母店有確診者足跡急閉館　

烤肉多餘食材前3名　每次都有剩

台大女轟中字輩男友沒出息！2派網戰翻

11類人小心！醫揭柚子藏致命危機

丹丹漢堡想加盟僅「2管道」　北部人甭想了

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

大葉高島屋、天母SOGO　20日緊急停業消毒

北市爆新確診！天母SOGO、大葉高島屋、美麗華影城　今停業消毒

10點開搶！第九輪BNT今起預約　7大QA一次看

老鼠凌晨偷襲市場！爽吃「溫體豬Buffet」

鄉民推iPhone 13「黃金分期法」最剛好：當月租機

相親35次煩到離家出走！她竟成僧侶返鄉

更多熱門

相關新聞

「唱現場」最頂的女歌手？　網友秒推她

「唱現場」最頂的女歌手？　網友秒推她

「錄音的聲音可以後製、可以重複錄，但歌手現場的表現是血淋淋的！」有網友19日在PTT的Gossiping板上問卦「現場功力最頂的華語女歌手是誰？」話題引發熱議。留言中，經典歌后到新生代實力派都有人討論，其中最多人點名的女歌手，讓人一點都不意外，「現場比CD還好聽，就她了！」

iPhone 13 Pro大缺貨！他驚：以為很好買

iPhone 13 Pro大缺貨！他驚：以為很好買

老饕曝燒肉吃到飽「回本小技巧」：絕對別點它

老饕曝燒肉吃到飽「回本小技巧」：絕對別點它

看第一間房就想衝！「3層樓透天」網羨慕炸

看第一間房就想衝！「3層樓透天」網羨慕炸

烤肉最地獄食材「一組合」　網饞了：美味

烤肉最地獄食材「一組合」　網饞了：美味

關鍵字：

接體大師兄PTT筆電NOVA

讀者迴響

熱門新聞

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

金剛雞翅「一支40」被嫌貴　本尊高EQ親解答

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

新北別墅「父女乾屍」坐沙發　房子被斷水電2個月

快訊／嘉義派出所前2車對撞！13歲女童拋飛慘死

SOGO天母店有確診者足跡急閉館　

誇張！高美濕地湧3500人擠爆木棧道　

姊託夢「殯儀館找我」　妹妹中秋前夕領回遺骸

愛莉莎莎鬆口「現在微單身」！　網瘋猜是「他」

獨／25歲女噴「草莓起司醬」…忍臭酸味1個月！一張嘴醫看傻眼

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面