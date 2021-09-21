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快訊／轎車轉彎失控猛撞單車！1卡車底1噴飛　2移工慘死異鄉

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子20日深夜開車行經蘆竹區南山路二段時，突然失控撞上路旁自行車，造成2名共乘自行車男子被撞飛，其中1人卡在車底，警方與救護人員趕抵後將受傷2人送醫，但到院前均無呼吸心跳，急救後仍宣告不治；警方查出2名死者均為越南籍移工，謝姓男子酒測值為零，至於車禍發生原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛豐田轎車失控撞上路旁自行車，消防人員將受困車底男子救出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛轎車失控撞上路旁自行車，消防人員將受困車底男子救出送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛豐田轎車失控撞上路旁自行車，消防人員將阮姓男子送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛豐田轎車失控撞上路旁自行車，消防人員將阮姓男子送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，死者分別為19歲的洛姓男子與23歲阮姓男乘客，2人均為越南籍移工，20日晚間10時42分許，26歲的謝姓男子駕駛豐田轎車行由南山路二段往南崁方向行駛，洛男與阮男共乘自行車則由南山路二段往山腳方向騎乘，結果謝男左轉時不慎碰撞自行車，造成2人被撞飛，其中洛男卡在車底，阮男則被撞飛在路旁。

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛豐田轎車失控撞上路旁自行車，警方人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛豐田轎車失控撞上路旁自行車，警方人員在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

車禍意外生後，消防救護人員迅速抵達現場先將阮男送往桃園敏盛醫院急救，另一名卡在車底的洛男，救護人員以千斤頂撐開轎車後救出洛男，緊急送往林口長庚醫院，但2人到院前均無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，謝姓男子經警方酒測，酒測值為零，但其自行車的洛男，醫院抽血後酒測值為0.82毫克已超標。

至於車禍發生原因，警方研判自行車未依規定兩段式左轉，綠燈進入路口後，從最外側車道直接左轉橫越南山路二段可能是肇事主因。依據道路交通安全規則第125條第一項第三款規定，慢車行駛於同向二車道以上之單行道右側車道或右側慢車道者，應依兩段方向進行左轉。至於真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛豐田轎車失控撞上路旁自行車，因撞擊力道強勁，自行車扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區20日深夜，1輛豐田轎車失控撞上路旁自行車，因撞擊力道強勁，自行車扭曲變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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