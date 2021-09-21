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毒喵喵再奪命！21歲男衝大街詭異狂舞　 倒地昏迷橫紋肌溶解亡

▲桃園市鄒姓男子去年5月間向李姓男子購買二級毒品PMMA（強力搖頭丸）服用，鄒施用後竟衝到大街手舞足蹈等詭異行為，最後倒地昏迷送醫不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鄒姓男子去年5月間向李姓男子購買二級毒品PMMA（強力搖頭丸）服用，鄒施用後竟衝到大街手舞足蹈等詭異行為，最後倒地昏迷送醫不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄒姓男子去年5月間向2名李姓男子在楊梅區某大賣場後方停車場購入俗稱（強力搖頭丸）的二級新興毒品PMMA與毒咖啡包施用，未料鄒施用後出現詭異行為，還衝到大街上手舞足蹈，最後倒地昏迷送醫不治，檢警相驗後證實為橫紋肌溶解致死；桃檢根據2名李姓男子通聯記錄、證人證詞與現場監視畫面等證據，難認2人有轉讓毒品行徑，認為是鄒與其他友人共同集資購毒施用，因證據不足，偵結予以2名李姓男子不起訴處分。

檢警調查，2名李姓男子分別為21歲、22歲，於去年5月25、26日，向販毒集團約在楊梅區某大賣場後方停車場，購買含有二級毒品PMMA、俗稱（喵喵）的mephedrone三級毒品新興毒品咖啡包，事後轉讓販賣給鄒男（21歲）與陳姓少年施用。眾人在楊梅區某大樓開毒趴。

未料，鄒男在27日清晨施用毒品後身體出現異狀，清晨5時許衝出屋外，最後倒臥在旁邊停車場昏迷不醒，經送醫後因橫紋肌溶解、消化道出血急救3天無效宣告不治，鄒男母親事後報警提告2名李姓男子。

桃檢複訊時，22歲李男坦承提供販毒集團電話給鄒，堅詞否認有轉讓毒品行為，檢警勘驗現場監視器，25日雖拍到李、鄒同時在停車場，但沒有交付毒品畫面，另外還調閱李男通聯與行車紀錄等，並未發現與販毒集團聯絡，難認李有販賣、轉讓毒品給鄒男之嫌。

同夥的21歲李姓男子則坦承鄒男與陳姓少年買毒後曾找他共同施用，自己施用後出現頭痛症狀，鄒隔天凌晨出現行為異常，不僅以手機充電線勒住陳姓少年頸部，還命令他把門打開，把自己手綁起來，後來1個人衝出屋外，他們沒追上鄒男，也不知其最後去向；陳姓少年則指稱，毒品是他與鄒男共同集資購買，因李成年所以由他出面出面交易，鄒用毒後出現怪異行為，掐他脖子差點無法呼吸，還跑衝出屋外，大家都沒找到他。

檢察官根據警方提供附近監視器畫面，鄒男凌晨當天凌晨獨自1人在楊梅區裕成路、文化街與瑞溪路等地手足舞蹈，最後突然倒地昏迷不醒。

桃檢審酌，2名李姓男子與陳姓少年證詞大致相符，鄒施用毒品是自己買來，李男等人並未出資，因無其他證據足證李男有轉讓毒品行為，檢方偵結予以2名李男不起訴處分。

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