影／女駕駛轉彎搶快！　直行小貨車遭KO側翻再撞電桿

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女子17日下午駕車行經環南路欲左轉時，疑似未發現直行小貨車直接左轉，直行小貨車閃避不及被當場撞飛翻覆至路旁，還撞上路旁電線桿，警方據報到現場，2名駕駛經酒測均為零，2人都有受傷，經送醫救治後並無大礙，至於肇事原因，初步研判是女駕駛未禮讓小貨車為主因，真正肇則仍由警方調查中。

▲桃園市蔡姓女子17日下午駕駛轎車行經平鎮區環南路左轉育達路時，未禮讓直行車先行撞上小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區環南路與育達路口17日下午發生車禍，小貨車被撞翻覆撞上電線桿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，17日下午1時30分許，42歲的蔡姓女子駕駛轎車外出，行經平鎮區環南路時，從外側車道突然切到內側車道左轉育達路，疑似未禮讓直行小貨車，造成32歲的小貨車湯姓駕駛連人帶車被撞翻至路旁電線桿才停止，巨大聲響讓來往行人嚇了一大跳。

▲桃園市平鎮區環南路與育達路口17日下午發生車禍，轎車左轉為禮讓撞翻小貨車，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場處理時，2名駕駛僅受輕傷，員警為2人進行酒測，酒測值均為零，隨即送醫治療，所幸都是皮肉傷並無大礙。

根據現場路口監視畫面顯示，疑似蔡姓女子左轉時未禮讓直行小貨車才肇事，至於事故詳細原因仍需由警方調查釐清。警方呼籲民眾駕車上路應遵守相關法令，行經路口務必減速並禮讓直行車先行，以維護自身與他人安全。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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