提短中長期計畫　柯文哲酸「民進黨義和團」：又要辦吃蓮霧、釋迦運動

▲由左至右分別為蔡炳坤、高虹安、柯文哲、謝立功等人，出席民眾黨南投縣黨部揭牌活動。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

中國大陸海關總署19日通知我方，因釋迦、蓮霧檢出有害生物，20日起禁止輸入，農委會主委陳吉仲痛批不符合國際規範，揚言向WTO提訴訟。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，農產品不時會遇到中國抵制問題，台灣應有短中長期計畫，不過民進黨每次都是義和團，大概要開始舉辦吃蓮霧、釋迦運動了。

柯文哲、立委高虹安、身兼民眾黨中央委員的台北市副市長蔡炳坤、秘書長謝立功等人，出席南投縣黨部暨高虹安立委南投縣服務處揭牌活動。

針對陳吉仲稱要拿10億救農民，柯文哲回應，農產品不時會遇到中國抵制問題，政治必須理性、務實、科學，並設有短、中、長期計畫；短期計畫為「分散外銷市場、擴大內需市場、農產加工」，其中農產加工部分，自己以前去中南部看到紅棗，因為每個農產品都有生產週期、產季，有時會有生產過剩等問題，農產加工則可讓產品週期延長。

柯文哲表示，中期計畫要嚴肅面對，外界現在在看農產品，「我看到的是另一個更可怕的東西。」目前外銷品裡面，台灣對中國大陸加香港的出口佔比逾43％，「這比以前罵什麼（前總統）馬英九親中⋯馬英九時代時，我們對中國經濟依賴還沒這麼嚴重！」這幾乎是把所有雞蛋壓在一個籃子裡面，特別在疫情時代需要做風險管理，否則中國佔了台灣出口的總額43％，「這多可怕？」

至於長期計畫部分，柯文哲稱，產業升級是最好的辦法，「當然我知道民進黨每次都義和團，就是吃鳳梨運動，大概要開始舉辦吃蓮霧、吃釋迦運動了！」不過更重要的是，喊完口號後該做的事情仍要做。

被問到去WTO提告有無作用？柯文哲認為，吿是正式動作，有效沒效不清楚，但剛剛說的短、中、長期計畫還是要做，「政治上喊喊口號，這大家都曉得，但我最討厭的就是永遠只喊口號、沒有做實事。」