皮條客耳邊悄問人妻：開房敢不敢？　她竟敢2次！綠帽夫怒告性侵

▲男子在人妻耳邊勾引開房。示意圖非本文當事人。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

台北一位從事情色仲介的男子、俗稱皮條客，日前邀約一對年輕夫妻跟朋友到桃園唱歌，沒想到皮條客竟然酒後亂性，跑到人妻耳邊說「等下開房間敢不敢」沒想到人妻還真的敢，結果人夫發現被戴綠帽後跟妻子大吵一架，沒想到人妻為了證明自己清白，竟然去告皮條客性侵。

根據起訴書指出，從事皮條客工作的男子，因網路購物關係跟夫妻認識，人夫因認為皮條客身旁小姐眾多，不會看上自己老婆，於是放心皮條客跟自己妻子往來。沒想到2人卻暗通款曲，在一次唱歌的聚會中，皮條客大膽的跟人妻說「等下開房間敢不敢來？」沒想到人妻真的敢，先在包廂內用眼色回答。

隨後，人妻藉故離開，先跟先生回到皮條客安排的旅社，待先生睡著後再溜出到皮條客另開的房間內發生關係。幾天後人夫發現妻子跟皮條客互動有點曖昧，2人大吵一架後妻子奪門而出，結果又跑去找皮條客發生關係。人妻的二度出軌，綠帽夫終於發現了。

不過人妻對此堅稱沒有出軌，甚至提告皮條客性侵好證實自己清白，但皮條客到案後則說「那天是人妻問他要不要去開房間」甚至還匯了1000元給他去開，甚至還有匯款證明。

檢方查驗後發現確實有筆千元匯款記錄，但無法證實是否開房用途，不過至少可以得知2人發生關係並非性侵，因此皮條客最後不被起訴。