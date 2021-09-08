房仲「除髒狼」18刀殺運仍遭法院認定殺人未遂　二審判9年8月

▲于姓房仲砍殺情敵，二審仍判9年8月。（圖／記者劉昌松攝、翻攝嫌犯臉書）

記者吳銘峯／台北報導

台北市莒光路上去年4月間發生一件兇殺案件，林姓計程車司機停車走在路邊時，竟遭人持藍波刀砍殺18刀，送醫治療期間併發急性心肌梗塞，最後不治身亡。檢警調查後，查出是曾與死者同為房仲的男子于維智，因為感情因素砍殺死者，故提起公訴。一審認定死因與砍殺行為無因果關係，故依照「殺人未遂罪」判刑9年8月。案經上訴，高等法院二審8日改依照，判刑。可上訴。

檢方起訴指出，已婚的林姓運將曾為房仲，當時他外遇也是房仲的江姓女子，但無疾而終，林男也轉行開計程車。江女視年近6旬的于男為大哥，經常找于男訴苦，還說想斬斷關係卻又遭林男糾纏；于男其實早已對江女心生情愫，因此是林男為「恐怖情人」，決意為江女出氣。

于男找機會在林男車上安裝GPS，掌握林男行蹤與作息；另外于男也認為林男的身材比他高大，因此還自主重量訓練，希望增加體力對抗林男。案發於去年4月11日深夜，林男將車輛停在台北市莒光路上時，走在路邊，于男持藍波刀從後方跟上，朝林男背部、身體砍殺18刀。林男送醫急救，2個多月後卻因併發急性心肌梗塞，拔管身亡。于男被捕後，一度宣稱自己是業績不好，隨機找人出氣，誤導偵辦方向；另外檢警單位也查出，江女曾協助更換林男車上GPS電池，還曾傳簡訊給于男：「我怕你的付出得不到我的感情」。檢方偵查終結後，對于男、江女提起公訴。

一審法院審理後，認為于男確實著手於殺人行為，已經成立「殺人未遂罪」，但死者是因心肌梗塞而過世，並非于男的行為造成死亡結果，于男行為並無相當因果關係，故不論以殺人罪；另外裝設GPS部分，于男、江女則共同成立「妨害秘密罪」，一審最後將于男判刑9年8月、江女判刑8月。

案經上訴，高等法院二審於8日宣判，高院駁回上訴，還是認定于男殺人行為與死亡結果間並無相當因果關係，他的部分仍成立「殺人未遂」、「妨害秘密」2罪，判刑9年8月；至於江女部分則因賠償被害人，獲得諒解，高院雖維持8個月的刑度，但宣告緩刑2年。江女部分不得上訴、先行定讞，至於于男部分仍可上訴第三審。