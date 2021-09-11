婚外情破局她拒離婚遭痛毆！夫崩潰失去記憶　小王被求償520萬

▲謝姓公車司機結識女乘客發展婚外情，產生感情糾紛搞到雙方撕破臉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北蔡姓人妻因搭乘公車與謝姓司機結識，2人開燃愛苗房間激戰，不倫戀維持沒多久，蔡女對謝男提告性侵，導致謝男失去理智痛毆蔡女更傳「做鬼也不想放過妳、一起死」簡訊，同時也傳送恐嚇簡訊給蔡女丈夫、蔡女母親。士林法院依恐嚇危害安全、傷害罪判處謝男10月。蔡女與人夫、蔡女母親也對謝男提精神撫慰金共520萬。

謝姓公車司機與蔡姓已婚全職媽媽2018年5月間起頻繁上摩鐵，2人不倫戀維持不久破局。謝男在同年11月24日約蔡女到台灣自來水公司淡海中繼加壓站大門口談判，談到一半兩人在車內發生爭執，衝動的謝男徒手揮打蔡女臉部，搶走包包並將手機凹折摔出車外，導致蔡女左眼、左鼻、脖子、後背等處流血受傷。

怒火中燒的謝男不滿蔡女不離婚甚至反告他性侵，不斷傳恐嚇簡訊給蔡，「我一定要報復妳、真的會打死妳」及「12月沒離就大家一起死」也傳訊給蔡女丈夫阿光（化名），並恫稱「輸贏啦！我跟你就好啦！要不要啦！讓你三拳啦！」更將婚外情事實傳訊給蔡女母親知道，更不諱言怒嗆「是妳女兒玩弄人感情，妳女兒不要臉」。

▼謝男不滿蔡姓人妻不離婚，出手痛毆。（示意圖／免費圖庫pxhere）

蔡女因被毆打及被恐嚇，罹患憂鬱症，情緒崩潰有自殘狀況，日常生活難以自理，無法照顧家庭及小孩，她的母親則處在擔心女兒身心狀況及照顧重病先生煎熬害怕中，阿光則因妻子外遇又收到小王囂張恐嚇簡訊，罹患急性創傷症候群，造成短暫記憶喪失，更為了照顧小孩留職停薪3個月，也在2019年1月3日與蔡女離婚，對此3人分別向謝男求償精神撫慰金200萬、260萬、60萬。

謝男不滿向法官表示，他與蔡女發生婚外情屬實，是蔡女表示要離婚和他在一起，豈料後來竟誣陷他強迫發生性行為，並對他提告才因此動怒失去理智。

法官認雙方因婚外情起爭執，謝男卻以通訊方式多次恐嚇蔡女、人夫、蔡女母親，內容多為「我就是要你死」等危害生命、身體等暴力行為，導致3人心生恐懼及受創就醫，侵害配偶權導致人夫受痛苦，就蔡女傷害、恐嚇精神賠償為30萬、人夫就恐嚇、通姦侵權行為以40萬為適當、至於蔡母就恐嚇精神賠償為10萬。