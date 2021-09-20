「神仙下凡」婚紗照爆紅　新娘自嘲：通往天國的階梯

▲黑龍江一對新人的婚紗照被網友笑：「像西遊記」。（圖／翻攝自微博／沈陽網）

實習記者林郁婷／綜合報導

大陸一對新人將婚紗照分享到微博，希望網友推薦其他家攝影館，照片上的兩人置身煙霧中，本來應該是唯美浪漫的感覺，沒想到拍出來卻像是兩個神仙在空中。網友看完都爆笑表示，「配個西遊記主題曲更好！」

根據《中國報》報導，黑龍江大慶市的一位網友放上婚紗照，寫下「打算重新拍婚紗照，接下來獨樂樂不如眾樂樂，跟大家分享我天國的階梯。」

▲黑龍江一對新人自嘲照片像通往天國的階梯。（圖／翻攝自微博／沈陽網）

只見照片中新郎穿著黑色西裝，新娘則是一身大紅色修身禮服，兩人站在一個通往天空的樓梯上，周圍都是白煙環繞，配上藍天白雲。沒有人間仙境的感覺，更像是兩個神仙站在雲上，讓人看了都忍不住笑出來。

隨後當地記者連繫上當事人，她表示，其他組的照片都很滿意，只有階梯這幾張比較好笑，攝影館已經答應重拍，請大家別再問是哪家了。

▲新娘表示，也有其他好看的婚紗照。（圖／翻攝自微博／沈陽網）

毒舌的網友紛紛留言，「拍得很好，下次結婚不要拍了」、「神仙之中帶著一點土，土中又有神仙，可能是土地公」、「婚紗照翻車現場，拍出了西遊記的感覺」、「可能象徵著上天堂還要在一起？！」，還有人將照片拿來和《西遊記》劇照做對比圖。