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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小王「直播上門吃人妻」　故意拍到婚紗照「綠給13億人看」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近日瘋傳一段影片，一名男網友在群組內說自己不玩手遊，都「玩別人媳婦、玩人妻」，接著就開了直播，進入一處大樓，直接與一名人妻「床上連結」。

根據陸媒報導，男網友在群組內表示自己不玩手遊，都玩人妻時，其他網友都不相信，覺得是在吹牛，要求他拍照證明。

見大家都不信，男網友馬上就開了直播，說自己現在正要前往湖北孝感一處名為「乾坤豪府」的大樓找人妻。

▼男網友開車進入人妻家的停車場。（圖／翻攝微信）

▲▼陸男「直播偷吃人妻」　故意拍到婚紗照「綠給13億人看」。（圖／翻攝微信）

男網友從開車開始直播，進入了「乾坤豪府」的停車場，接著搭乘電梯，來到了24樓的某戶。

進門之後，很快有一名身穿粉紅色睡衣的人妻走來熱情招待，還準備了一杯飲料給男網友喝。但最扯的是，男網友故意將鏡頭往四周擺動時，竟拍到了牆上人妻與元配丈夫的婚紗照。

簡單交談幾句以後，男網友就直接走入臥室，與人妻「床上連結」，過程中還拍到了一名包著尿布的小朋友，以及不少小朋友的玩具，包含一隻皮卡丘玩偶。

▼直播中拍到了人妻的婚紗照。（圖／翻攝微信）

▲▼陸男「直播偷吃人妻」　故意拍到婚紗照「綠給13億人看」。（圖／翻攝微信）

經過10多分鐘的「連結」之後，男網友「功德圓滿」，忍不住誇一句「人妻就是好」，然後結束了直播。整個過程雖然不長，但還是驚呆了群組內的所有網友。

該段直播影片很快流出在網路上瘋傳，許多網友都同情人妻丈夫的遭遇，「老公好可憐，辛辛苦苦出差賺錢，給小孩買尿布奶粉，老婆卻在家跟別人綠自己。」「綠就算了，綠到全國13億人都知道，以後還敢出門嗎？」「乾坤豪府紅了，不知道房價會漲還是會跌？」「小朋友就躺在旁邊，這媽媽也做得下去，太可怕了。」

▼直播甚至拍到躺在床上的小孩。（圖／翻攝微信）

▲▼陸男「直播偷吃人妻」　故意拍到婚紗照「綠給13億人看」。（圖／翻攝微信）

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