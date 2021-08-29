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垃圾車驚見婚紗照！他勸新人三思「只會看3次」　人妻揭2點浪費錢

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲拍浪漫婚紗，是不少女生心中的夢想。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

婚禮是一生一次的人生大事，不少人會拍攝婚紗照保留美好回憶，一名網友分享一張照片，照片中唯美的婚紗照被丟入垃圾車裡，看起來淒涼又悲傷，提醒想拍婚紗的新人要三思，從拍完到丟掉，總共只會看3次而已，分別是挑照片時、結婚宴客、丟掉前。對此，網友們大笑猜測，「搞不好是離婚才丟掉的」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，分享一張照片，只見一幅看起來有20年歷史的浪漫夢幻婚紗照，超大張照片外圍還加框，卻被殘酷地丟入垃圾車裡，下半部還被輾碎，只剩下上半部，讓人看了好心碎。原PO無奈表示，「由此可見，拍婚紗照是一件毫無意義又浪費錢的鳥事」。

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他表示，婚紗照一生只會看3次，「剛拍完挑照片看一次，結婚宴客再看一次，要丟垃圾車之前再看最後一次，總共只看三次」，提醒正要拍婚紗照的年輕人「請三思！」免得花大錢拍照，最後淪為丟進圾車的命運。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO認為拍婚紗照很浪費錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文一出，許多網友笑翻，不少人猜測可能是因為離婚了，所以才把婚紗照丟掉，「說不定人家已經離婚了，沒有保留的必要」、「這一定是已經離婚的，才會這樣丟上垃圾車」、「還有離婚也會看一次」、「我覺得我的應該也是這種下場，最後一次看到的時候，被小三包在黑色垃圾袋」。

不少網友也認為，拍婚紗真的很浪費錢，「這種大張加框的都還塞在床底下，好佔空間，我都想丟了」、「這是真的，花了10幾萬也是直接丟掉」。但也有網友不認同，「拍婚紗照本來就不是來看的，是享受那個過程和要結婚的甜蜜氣氛，也是對未來老婆的一種呵護」、「我爸媽結婚三十幾年的照片都還在家裡，我媽還很細心的每年擦拭，只能說看心態吧？」
 

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